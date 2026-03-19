北山宏光（Hiromitsu Kitayama）、新レーベル第一弾シングル「ULTRA」よりアートワーク、収録曲、特設サイト公開
北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、ニューシングル「ULTRA」（4月22日発売）のアートワーク、収録曲、特設サイトを公開した。
新アーティスト写真は、青空の中でピンクと白の衣装をまとった北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が佇む爽やかなビジュアルとなっている。ジャケット写真はいずれの形態も、青空の中で微笑む少女が映し出されており、タイトルとアーティスト名は手書き風の文字で描かれている。
表題曲「ULTRA」は大切な人への真っすぐな想いを綴った心温まるラブソングであり、作品全体を通して描かれる愛や未来の象徴として子どもがビジュアルにも起用されている。
収録曲は、表題曲「ULTRA」の他、全形態の2曲目に新曲「タイムトラベラ」、さらに通常盤の3曲目に新曲「11:11」（読み：イレブンイレブン）が収録される。あわせて各楽曲の制作陣も公開された。
「タイムトラベラ」の作詞は北山宏光（Hiromitsu Kitayama）自らが務め、作曲・編曲は今作の表題曲「ULTRA」や「COMIC」などこれまでの楽曲も手掛けている藤家和依 / KNOTmanが担当。
また、「11:11」は作詞をSHUN / Jua、作曲をSHUN / Jua / Melo、編曲をMeloが担当しており、北山宏光（Hiromitsu Kitayama）の他3名のアーティストが参加したフィーチャリング楽曲となっている。
また、店舗別の購入特典の絵柄も公開された。特典はいずれも数量限定のためなくなり次第終了となる。詳細は特設サイトや各店舗の商品ページにて。
◾️「ULTRA」
発売日：2026年4月22日（水）
購入：https://HiromitsuKitayama.lnk.to/ULTRA_CD
特設サイト：https://hiromitsukitayama-ultra.jp
▼初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）
［価格］1,980円（税込）
［品番］PCCA-06492
［仕様］スリーブジャケット仕様、歌詞ブックレット付属
［収録内容］
【CD】
1. ULTRA ［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］
2. タイムトラベラ ［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］
3. ULTRA - Instrumental
4. タイムトラベラ - Instrumental
【Blu-ray】
1. ULTRA(Official Music Video)
2. ULTRA(Official Music Video) Behind The Scenes
▼初回生産限定盤A（CD＋DVD）
［価格］1,980円（税込）
［品番］PCCA-06493
［仕様］スリーブジャケット仕様、歌詞ブックレット付属
［収録内容］
【CD】
1. ULTRA ［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］
2. タイムトラベラ ［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］
3. ULTRA - Instrumental
4. タイムトラベラ - Instrumental
【DVD】
1. ULTRA(Official Music Video)
2. ULTRA(Official Music Video) Behind The Scenes
▼初回生産限定盤B（CD＋Booklet）
［価格］2,420円（税込）
［品番］PCCA-06494
［仕様］スリーブジャケット仕様、歌詞ブックレット付属
［収録内容］
【CD】
1. ULTRA ［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］
2. タイムトラベラ ［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］
3. ULTRA - Instrumental
4. タイムトラベラ - Instrumental
【Booklet】
“ULTRA” Documentary Booklet
▼通常盤（CD Only）
［価格］1,430円（税込）
［品番］PCCA-06495
［仕様］歌詞ブックレット付属
［収録内容］
1. ULTRA ［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］
2. タイムトラベラ ［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］
3. 11:11 ［作詞：SHUN / Jua、作曲：SHUN / Jua / Melo、編曲：Melo］
4. ULTRA - Instrumental
5. タイムトラベラ - Instrumental
6. 11:11 - Instrumental
【購入特典】
・タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン
単品購入特典：プロフィールカード
3形態同時購入特典：A3クリアポスター
・全国HMV/HMV&BOOKS online
単品購入特典：トレカ
3形態同時購入特典：57mm丸型缶バッジ
・Amazon.co.jp
単品購入特典：L版ブロマイド(複製サイン入り)
・楽天ブックス
単品購入特典：オリジナルステッカー（10cm角）
3形態同時購入特典：コンパクトミラー（約53×85mm 厚さ5mm） ※オリジナル配送BOXでお届け
・セブンネットショッピング
単品購入特典：アクリルチャーム
3形態同時購入特典：サコッシュ
・RED ON STORE
単品購入特典：4カットフォトカード
3形態同時購入特典：2連アクリルキーホルダー
・その他一般店
単品購入特典：ジャケ写ステッカー
関連リンク
◆「ULTRA」特設サイト
◆北山宏光（Hiromitsu Kitayama）オフィシャルサイト
◆北山宏光（Hiromitsu Kitayama）オフィシャルX
◆北山宏光（Hiromitsu Kitayama）オフィシャルInstagram
◆北山宏光（Hiromitsu Kitayama）オフィシャルYouTubeチャンネル
◆北山宏光（Hiromitsu Kitayama）オフィシャルTikTok