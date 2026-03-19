◾️「ULTRA」

発売日：2026年4月22日（水）

購入：https://HiromitsuKitayama.lnk.to/ULTRA_CD

特設サイト：https://hiromitsukitayama-ultra.jp

▼初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）

​［価格］1,980円（税込）

​［品番］PCCA-06492

​［仕様］スリーブジャケット仕様、歌詞ブックレット付属

​［収録内容］

【CD】

1​. ULTRA ​［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］

2​. タイムトラベラ ​［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］

3​. ULTRA - Instrumental

4​. タイムトラベラ - Instrumental

【Blu-ray】

1​. ULTRA(Official Music Video)

2​. ULTRA(Official Music Video) Behind The Scenes

▼初回生産限定盤A（CD＋DVD）

［価格］1,980円（税込）

​［品番］PCCA-06493

​［仕様］スリーブジャケット仕様、歌詞ブックレット付属

​［収録内容］

【CD】

1​. ULTRA ​［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］

2​. タイムトラベラ ​［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］

3​. ULTRA - Instrumental

4​. タイムトラベラ - Instrumental

【DVD】

1​. ULTRA(Official Music Video)

2​. ULTRA(Official Music Video) Behind The Scenes

▼初回生産限定盤B（CD＋Booklet）

​［価格］2,420円（税込）

​［品番］PCCA-06494

​［仕様］スリーブジャケット仕様、歌詞ブックレット付属

​［収録内容］

【CD】

1​. ULTRA ​［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］

2​. タイムトラベラ ​［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］

3​. ULTRA - Instrumental

4​. タイムトラベラ - Instrumental

【Booklet】

“ULTRA” Documentary Booklet

▼通常盤（CD Only）

​［価格］1,430円（税込）

​［品番］PCCA-06495

​［仕様］歌詞ブックレット付属

​［収録内容］

1​. ULTRA ​［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］

2​. タイムトラベラ ​［作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman］

3​. 11:11 ​［作詞：SHUN / Jua、作曲：SHUN / Jua / Melo、編曲：Melo］

4​. ULTRA - Instrumental

5​. タイムトラベラ - Instrumental

6​. 11:11 - Instrumental

【購入特典】

・タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン

単品購入特典：プロフィールカード

3形態同時購入特典：A3クリアポスター

・全国HMV/HMV&BOOKS online

単品購入特典：トレカ

3形態同時購入特典：57mm丸型缶バッジ

・Amazon​.co​.jp

単品購入特典：L版ブロマイド(複製サイン入り)

・楽天ブックス

単品購入特典：オリジナルステッカー（10cm角）

3形態同時購入特典：コンパクトミラー（約53×85mm 厚さ5mm） ※オリジナル配送BOXでお届け

・セブンネットショッピング

単品購入特典：アクリルチャーム

3形態同時購入特典：サコッシュ

・RED ON STORE

単品購入特典：4カットフォトカード

3形態同時購入特典：2連アクリルキーホルダー

・その他一般店

単品購入特典：ジャケ写ステッカー