lynch.が4月22日にリリースする『lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」25.12.28 TOKYO GARDEN THEATER』LIVE Blu-rayのダイジェストトレーラーを公開した。

本公演は1年にわたるlynch.の結成20周年プロジェクトを締めくくるライブとして2025年12月28日に東京ガーデンシアターにて開催。トレーラーでは公演のハイライトシーンがダイジェストで紹介されており、メンバーのダイナミックなパフォーマンス、スペクタクルなステージ演出、オーディエンスとの一体感までもが伝わる内容となっている。

そしてLIVE Blu-rayリリースを記念してタワーレコード新宿店（東京）、タワーレコード名古屋パルコ店（愛知）、タワーレコードNU茶屋町店（大阪）にて未公開写真を使ったライブ写真パネル展の開催が決定した。加えて、LIVE Blu-ray購入者を対象にメンバー直筆サイン入りの展示パネルが当たる抽選会も行われる。

LIVE Blu-rayはライブ本編映像を収めたDisc.1とインタビューを含めたドキュメンタリー映像を収めたDisc.2による2枚組で、32ページのライブフォト満載のブックレットも付属する豪華な数量限定版。発売に先駆け、4月にはプレミア先行上映会も東京・名古屋で行われる。上映後はメンバー5人による舞台挨拶も予定されているのであわせてチェックを。

■＜『lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」25.12.28 TOKYO GARDEN THEATER【数量限定版】』ライブ写真パネル展＞

【対象商品】

2026年4月22日(水)発売

『lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」25.12.28 TOKYO GARDEN THEATER【数量限定版】』KIXM-90653〜4

価格：16,500円（税抜価格15,000円）

※タワーレコードオリジナル特典も対象となります。 【ライブ写真パネル展開催店舗／開催期間】

タワーレコード新宿店：2026年4月21日（火）〜5月4日（月・祝）閉店時迄

タワーレコード名古屋パルコ店：2026年4月21日（火）〜5月4日（月・祝）閉店時迄

タワーレコードNU茶屋町店：2026年4月21日（火）〜4月27日（月）閉店時迄 詳細はこちら：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20013/

◾️『lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」25.12.28 TOKYO GARDEN THEATER【数量限定版】』

2026年4月22日（水）リリース

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIXM-90653/ KIXM-90653~4 ￥16,500（税込）

Blu-ray（2枚組） ▼収録内容

Disc 1：lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT 「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」 25.12.28 TOKYO GARDEN THEATER（ライブ本編映像）／オーディオコメンタリー付き

Disc 2：20TH ANNIVERSARY DOCUMENTARY MOVIE

※特別パッケージ仕様：OUTER CASE/DIGIPAK/32P PHOTO BOOK ▼購入特典

タワーレコードオリジナル特典：ライブフォトブックレット

メーカー多売特典：PASS風ステッカー ▼プレイリスト「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」

lynch.結成20周年の締めを飾った東京ガーデンシアター公演（2025年12月28日）。当公演のセットリストをプレイリスト化。ライブの熱狂と興奮を追体験しよう！

URL：https://lnk.to/20251228_ATWGY

◾️＜lynch.「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」プレミア先行上映会＞ ＜東京＞

日時：2026年4月18日（土） 13:30開場／14:00上映開始

会場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

チケット料金：\3,300（税込）※全席指定 ＜名古屋＞

日時：2026年4月19日（日） 16:00開場／16:30上映開始

会場：109シネマズ名古屋

チケット料金：エグゼクティブシート：\4,300（税込）／一般席：\3,300（税込）※全席指定 チケット販売情報（両会場共通）

一般発売受付中 ※ローチケにて販売

https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=776771

※お申込みにはローチケ無料会員登録が必要です。

※購入枚数制限は各公演４枚まで。

※未就学児入場不可とさせていただきます。

※別途各種手数料がございます。