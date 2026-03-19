マドンナがエミー賞ドラマ『ザ・スタジオ』に出演！ 20年以上ぶりに演技に復帰
米人気歌手のマドンナが、エミー賞受賞のApple TVシリーズ『ザ・スタジオ』で、およそ20年ぶりに演技に復帰することが分かった。
【写真】67歳マドンナ、約42年ぶりに“ライク・ア・ヴァージン”のブライダル姿を再現
Entertainment Weeklyによると、マドンナが現地時間3月17日、インスタグラムストーリーズに「The Italian Job」とキャプションを添えて、水上タクシーの中で脚本を読む写真を公開。撮影のためにイタリア・ヴェネチアを訪れていることを示唆した。
その前日には、ヴェネチアで『ザ・スタジオ』シーズン2の撮影を行うセス・ローゲンやアイク・バリンホルツ、キャスリン・ハーン、ブライアン・クランストンらの姿がキャッチされたほか、マドンナとマイケル・キートン、ジュリア・ガーナーの姿もあったことから、ゲスト出演の可能性が取り沙汰されていた。
これまで映画『マドンナのスーザンを探して』や『プリティ・リーグ』『エビータ』などに出演してきたマドンナ。2002年に当時の夫ガイ・リッチー監督の『スウェプト・アウェイ』で主演を務めたほか、『007 ダイ・アナザー・デイ』に端役で出演。そして2003年にドラマ『ふたりは友達？ ウィル＆グレイス』にゲスト出演して以降、本格的な演技の仕事はしていない。
セス・ローゲンが製作＆主演を務める『ザ・スタジオ』は、ハリウッドの映画スタジオを舞台にしたコメディシリーズ。ポール・ダノやマーティン・スコセッ、シャーリーズ・セロン、スティーヴ・ブシェミ、サラ・ポーリー、グレタ・リー、ロン・ハワード、アンソニー・マッキー、オリヴィア・ワイルド、ザック・エフロン、オーウェン・クラインら大物セレブが本人役でゲスト出演した。2025年に配信されたシーズン1は、エミー賞13の賞に輝くなど、高い評価を得ている。
なおマドンナは、翌日にもインスタグラムのストーリーズを更新し、イタリア滞在を匂わせるショットを公開している。
【写真】67歳マドンナ、約42年ぶりに“ライク・ア・ヴァージン”のブライダル姿を再現
Entertainment Weeklyによると、マドンナが現地時間3月17日、インスタグラムストーリーズに「The Italian Job」とキャプションを添えて、水上タクシーの中で脚本を読む写真を公開。撮影のためにイタリア・ヴェネチアを訪れていることを示唆した。
これまで映画『マドンナのスーザンを探して』や『プリティ・リーグ』『エビータ』などに出演してきたマドンナ。2002年に当時の夫ガイ・リッチー監督の『スウェプト・アウェイ』で主演を務めたほか、『007 ダイ・アナザー・デイ』に端役で出演。そして2003年にドラマ『ふたりは友達？ ウィル＆グレイス』にゲスト出演して以降、本格的な演技の仕事はしていない。
セス・ローゲンが製作＆主演を務める『ザ・スタジオ』は、ハリウッドの映画スタジオを舞台にしたコメディシリーズ。ポール・ダノやマーティン・スコセッ、シャーリーズ・セロン、スティーヴ・ブシェミ、サラ・ポーリー、グレタ・リー、ロン・ハワード、アンソニー・マッキー、オリヴィア・ワイルド、ザック・エフロン、オーウェン・クラインら大物セレブが本人役でゲスト出演した。2025年に配信されたシーズン1は、エミー賞13の賞に輝くなど、高い評価を得ている。
なおマドンナは、翌日にもインスタグラムのストーリーズを更新し、イタリア滞在を匂わせるショットを公開している。