インスタグラム更新

スピードスケートの世界選手権を最後に、現役を引退した高木美帆（TOKIOインカラミ）がSNSを更新。超高級品を身に着けた貴重なオフショットを公開している。

7日（日本時間8日）にオランダで行われた世界選手権で有終の美を飾った高木。引退レースから10日が経った18日、インスタグラムに「一息とドライブ。」と綴り、ハンドルを握るオフショットを公開した。

キャップとサングラスをつけた高木の左腕に巻かれていたのはブラックの腕時計。文面にはメーカーと品名に関して「#OMEGA」「#Seamaster」とも記されていた。

スイスの高級腕時計メーカー製のマットな質感の逸品。同社公式サイトによると、値段は150万7000円となっている。

31歳の高木はミラノ・コルティナ五輪で500、1000メートル、団体パシュートで銅メダルを獲得。2018年平昌五輪ではメダル3つ、2022年北京五輪では4つのメダルを獲得し、通算メダル数は夏・冬を通じて日本女子最多の10個を獲得した。



（THE ANSWER編集部）