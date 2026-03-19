タレントの稲村亜美が18日、自身のインスタグラムを更新。米国で行われたWBCを現地で観戦した感想を記した。



【写真】スタイル際立つ白タンクトップと笑顔がまぶしいです

「WBCのためにきたマイアミでしたが本当にきてよかったです」と投稿。元ソフトボール日本代表の長粼望未、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一、タレント・出川哲朗、ずんの飯岡和樹と5人で楽しんでいる様子や、スタイル際立つ白のタンクトップで胸元にサングラスをかけた姿で、カフェと思われるテラス席でくつろぐ写真などを掲載した。稲村は15日の投稿で長粼とふたりでWBC観戦に行ったことを報告していた。



「各国の野球熱を間近で感じられ応援の文化の違いにも 最初はびっくりしましたが徐々に楽しくなっていき なかなか経験できない感動を味わいました！！！」と振り返り「優勝されたベネズエラおめでとうございます！！！！！プレーももちろんかっこよかったですが、応援がパワフルで同じ球場にいて圧巻でした」と優勝チームを祝福。「積極にコミュニケーションを取ってくれる野球が好きな方々にふれられ私もさらに野球愛がました気がします」とつづった。



最後に「何をしててもお祭り騒ぎ また次のWBCも観戦しにいきたい！！！そう思える何事にも変えられない素敵な思い出です」と締めくくった。



フォロワーからは「お疲れ様でした」「おっきすぎる」「めっちゃえぇやん」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）