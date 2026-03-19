米Spotifyは現地時間3月18日、Windows向けのSpotifyアプリに「Exclusive Mode」(専用モード)を追加した。有料の「Spotify Premium」会員向けの機能で、ビットパーフェクト再生が可能。ロスレス再生をONにすれば最大44.1kHz/24bit FLACの最高音質を実現するという。

Exclusive ModeがONになっていない場合、PCではDACに音楽データが到達する前にリサンプリングや他のシステムサウンドとのミックス、音量調整といった処理が行なわれることがある。

これに対しExclusive ModeをONにすることで、Spotifyアプリがコンピューターのオーディオ処理を完全に制御。マスタリングされたままのビットパーフェクト再生が可能になるため、「DACやオーディオインターフェースを使っているユーザーが可能な限りピュアなオーディオを楽しむには理想的」だという。

なおExclusive Modeは、ミュージックビデオやポッドキャスト、canvasなどには非対応。また“真のビットパーフェクト再生”を楽しむには、クロスフェードやオートミックス、ノーマライズ、イコライザーもOFFにするよう呼びかけている。