『ぷちきゅあ』新シーズン26日配信 新キャラ11体発表！ぷりるん・めろろん・めえめえ…続々
アニメ『プリキュア』のスピンオフ作品として、2025年4月より配信中のショートアニメ『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』が、3月26日よりシーズン3が配信されることが決定した。
【画像】ついに出た！ぷりるん・めろろん・めえめえ 新キャラ11体の設定画
シーズン3では、これまで舞台となったふしぎなゆうえんちやおかしなパラダイスに加えて、にぎやかなステージなど多数の舞台が登場。さらに、これまで活躍したぷちきゅあもふるんとぷちきゅあぽるんのほか、過去に登場した仲間たちに加えて新たにぷちきゅあぷりるんやぷちきゅあめろろんといった仲間たちも登場する。
引き続きYouTube「ぷちきゅあ」公式チャンネルのほか各プリキュア公式SNSにて、セリフのないノンバーバルアニメーションとして配信される。
■新キャラクター紹介
ぷちきゅあぷりるん
マイペースだけど、みんなと遊べるのがとってもうれしい！
たこさんウィンナーが大好き。
ぷちきゅあめろろん
おしゃまで大人っぽい性格。
ぷりるんが大好き！ねえたま愛がだいばくはつ！
ぷちきゅあらびりん
やさしくてみんなのことをとても大切にしているよ。
ちょっぴりおっちょこちょいなところも。
ぷちきゅありぼん
みんなからたよられるしっかり者。
みんなと一緒に新しいことにチャレンジするみたい！
ぷちきゅあしゃるる
何事にも一生けんめいな頑張りやさん。
なれないことにも全力でとりくむよ。
ぷちきゅあるるん
ぽるんの妹みたいな光の王女。
すっごく泣き虫だよ。
ぷちきゅあふらっぴ
わがままな時もあるけど、いつも元気いっぱい！
ふりかけごはんが大好き。
ぷちきゅあこふれ
まじめだけど、たまにみんなに甘えたくなるときもあるみたい。
みんなとお花に囲まれてリラックス♪
ぷちきゅあはりー
お世話をがんばる、めんどうみのいいお兄さん。
みんなのおうえんもがんばるよ！
ぷちきゅあこっぺ
とっても大きくて、いつもみんなを見守っているよ。
もふもふしたからだでつつみこんでくれるよ。
ぷちきゅあめえめえ
にこに仕えている羊の執事。
自分では仕事ができると思っているけど、たまに抜けていることも…。
（C）ぷちきゅあぱーとなーず
【画像】ついに出た！ぷりるん・めろろん・めえめえ 新キャラ11体の設定画
シーズン3では、これまで舞台となったふしぎなゆうえんちやおかしなパラダイスに加えて、にぎやかなステージなど多数の舞台が登場。さらに、これまで活躍したぷちきゅあもふるんとぷちきゅあぽるんのほか、過去に登場した仲間たちに加えて新たにぷちきゅあぷりるんやぷちきゅあめろろんといった仲間たちも登場する。
■新キャラクター紹介
ぷちきゅあぷりるん
マイペースだけど、みんなと遊べるのがとってもうれしい！
たこさんウィンナーが大好き。
ぷちきゅあめろろん
おしゃまで大人っぽい性格。
ぷりるんが大好き！ねえたま愛がだいばくはつ！
ぷちきゅあらびりん
やさしくてみんなのことをとても大切にしているよ。
ちょっぴりおっちょこちょいなところも。
ぷちきゅありぼん
みんなからたよられるしっかり者。
みんなと一緒に新しいことにチャレンジするみたい！
ぷちきゅあしゃるる
何事にも一生けんめいな頑張りやさん。
なれないことにも全力でとりくむよ。
ぷちきゅあるるん
ぽるんの妹みたいな光の王女。
すっごく泣き虫だよ。
ぷちきゅあふらっぴ
わがままな時もあるけど、いつも元気いっぱい！
ふりかけごはんが大好き。
ぷちきゅあこふれ
まじめだけど、たまにみんなに甘えたくなるときもあるみたい。
みんなとお花に囲まれてリラックス♪
ぷちきゅあはりー
お世話をがんばる、めんどうみのいいお兄さん。
みんなのおうえんもがんばるよ！
ぷちきゅあこっぺ
とっても大きくて、いつもみんなを見守っているよ。
もふもふしたからだでつつみこんでくれるよ。
ぷちきゅあめえめえ
にこに仕えている羊の執事。
自分では仕事ができると思っているけど、たまに抜けていることも…。
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