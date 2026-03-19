国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」のエントリー作品発表会に、畑芽育さん、M!LK・塩粼太智さん、吉田仁人さんらが登壇しました。







「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 アンバサダー」を務める畑さんは犹笋皺山擇忙戮┐蕕譴討い訖誉犬覆里如△海Δ靴徳播┐丙彭気農垢蠑紊欧襪海箸できてすごく嬉しい瓩半亟蕁







同じくアンバサダーを務める中島健人さんは、ビデオメッセージでの出演。爐匹里茲Δ丙酩覆筌◆璽謄ストが選ばれるのか、僕自身とても楽しみです。日本の音楽シーンを代表する素晴らしいアーティストの皆さん、そして楽曲が集まるこのパワーを、アンバサダーとしても皆さんと一緒に盛り上げていけたらと思っています瓩醗婬すみを語りました。







今年度の最優秀アーティスト賞、また最優秀楽曲賞に『好きすぎて滅！』がエントリーされたM!LKの吉田さんは犒訐12年目なんですけれども、こういう風に沢山の方に届くような楽曲がチームとして作れたのがすごく嬉しいですし、この並びに自分たちの名前があるのはまだまだ新鮮に嬉しいです瓩犯振舛魎遒咾泙靴拭







すると、隣で聞いていた塩粼さんが爐泙箸瓩襪函まとめると！嬉しすぎて滅！瓩肇檗璽困魴茲瓩董会場は失笑。塩粼さんは爐△鵑淹ってくれませんでしたね今？瓩班塢そうに呟き、大きく深呼吸して、おかわり。犂鬚靴垢て滅！瓩醗豼慇爾鯆イ蠑紊欧襪函△錣困な拍手が上がり会場を和ませました。

【担当：芸能情報ステーション】