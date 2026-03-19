政府は１９日、ガソリン価格の急激な上昇を抑えるための補助金を再開した。

全国のレギュラーガソリン平均価格を１リットル当たり１７０円程度に抑えるために必要な額を石油元売り各社に支給。軽油や重油、灯油もガソリンと同額を補助する。

資源エネルギー庁は１９〜２５日の補助金額を１リットル当たり３０円２０銭とした。決定の基となる翌週のガソリン店頭価格は２００円２０銭と見込んだ。各地のガソリンスタンドには補助開始前に仕入れた在庫があるため、店頭価格に反映されるまで１〜２週間程度かかる見通し。

ただ、早くも値下げに踏み切るスタンドも出てきた。東京都杉並区の「ハイウェル上高井戸ＳＳ 有限会社斉藤商店」では、１８日まで１９７円だったレギュラーガソリンを１９日は１７６円に下げて販売。斉藤加世子取締役は「お客さんのために断腸の思いで値下げした。補助金がいつなくなるか、（ガソリンの）供給が止まらないかが不安だ」と話した。

ガソリン補助金は２０２２年１月に始まり、暫定税率の廃止とともに終了するまで計８兆円を超える予算を基金に計上してきた。今回復活した補助金の財源には基金の残金２８００億円が充てられるが、今後の財源確保も課題となる。