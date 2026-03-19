「欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント１回戦第２戦、バルセロナ７−２ニューカッスル」（１８日、バルセロナ）

バルセロナが後半の４得点で圧勝、２試合合計８−３でベスト８入りを決めた。

前半は３０分までに２−２とノーガードの撃ち合いに。ロスタイムに得たＰＫをスペイン代表ＭＦラミン・ヤマルが決めこの日３回目のリードを奪って折り返すと、後半立ち上がりにポーランド代表ＦＷロベルト・レバンドフスキの２連発などで１０分間に３得点を挙げて一気に勝負を決めた。

２得点を挙げたゲームキャプテンのブラジル代表ＦＷハフィーニャは「僕らはこれまでも素晴らしい夜を過ごしてきたけど、このスタンドでは初めてのこと。こんなファンの後押しを受けていれば僕らが簡単に負けることはない」と改修が進み、全てが終われば１０万人が収容できる新スタジアムでの勝利に手応えを掴んでいる様子。「ニューカッスルはフィジカル的に強いチームで、簡単には行かないということは分かっていた。だから僕らは落ち着き、試合をコントロールしなければならなかった。前半僕らは多くのボールを失った。早い時間帯に４点目が入ったことで落ちついた」とした。

準々決勝では手の内をよく知るアトレチコ・マドリードとの対戦になるが「今すべきなのはラージョ戦の準備。そのあと代表戦ウィークがあり、リーグ中断のあとチームに戻ってその先のゲームのことを考える」と目の前の試合に専念するとした。