全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大山のラーメン店『morris（モリス）』です。

3世代に愛されるやさしいスープと渾身の自家製麺

店主の松田さんが目指すのは、味噌汁のようなイメージの飲み干せるスープ。動物系と魚介系のWスープに1週間寝かせた醤油ダレを加えた中華そばは、あっさりとしながら深い旨みを感じるやさしい味わいだ。

中華そば（味玉のせ）1000円

『morris（モリス）』中華そば（味玉のせ） 1000円 味玉は魚介スープに漬けている

キリッと立ち上がる醤油風味が味を引き締めつつ、あとから追いかけてくるカツオ節や煮干しの香りが心地よい。そして何より自家製麺が唯一無二。ツルッとしてしなやかで弾力もあり、噛みしめるほどに旨みがにじみ出るのだ。これを独学で作り上げたというのがすごい。

具はオーソドックスに見えるが、チャーシューはとろとろで、メンマは薄めの味付けでシャキシャキ、さっぱりとする青菜などバランスが素晴らしい。一つひとつが丁寧に作られていて、シンプルな一杯にこだわりがギュッと詰まっている。

『morris（モリス）』店主 松田徹時さん

店主：松田徹時さん「海苔以外はすべてイチから作っています」

『morris（モリス）』

大山『morris（モリス）』

［店名］『morris（モリス）』

［住所］東京都板橋区大山東町28-8コンフォールT1階

［電話］03-5248-4069

［営業時間］11時〜15時（木・金は17時〜20時も営業）、土・日・祝：11時〜20時※いずれも材料なくなり次第終了（毎月不定期で月に1週間ほど『モモジロウショウテン』として営業）

［休日］水

［交通］東武東上線大山駅北口から徒歩6分

撮影／小島昇、取材／井島加恵

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品中華そばの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】ツルッとしなやかな麺は卵白・タピオカも練りこんでいるこだわり麺！ やさしい味のスープに麺がよく絡む（8枚）