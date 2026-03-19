フランスの工芸作家、ルネ・ラリックの作品を集めた展覧会が20日から金沢市の国立工芸館で始まります。

アンバサダーに就任したデザイナーでタレントの篠原ともえさんが記者発表に臨み、展覧会の魅力をたっぷり語りました。

篠原ともえさん「ルネ・ラリックは私にとって、ものづくりの喜び、楽しさを教えてくれる、そんな存在」

展覧会のアンバサダーはファッションデザイナーとして活躍の幅を広げる篠原ともえさん。

身にまとうのは、ルネ・ラリックの代表作「花瓶 オラン」からインスピレーションを得て自ら制作したドレスです。

篠原ともえさん「1927年に制作されたオランという花瓶は、ダリアの花の部分に厚みを持たせているのが大きな特徴。その立体感をテキスタイルで表現したいと考えて、キルトの技法、南フランスのブティというキルトの技法を大胆にアレンジしてすべて手作業で制作した」

ルネ・ラリックの美意識の変遷を楽しめる

ルネ・ラリックは19世紀末から20世紀前半にかけて、ジュエリーとガラス、ふたつの分野で活躍した工芸作家です。

当時は植物などのモチーフを曲線美で表現する「アール・ヌーヴォー」や、シンプルで幾何学的な「アール・デコ」といった美術様式が流行した時代で、作品を通して美意識の移り変わりを辿ることができます。

篠原ともえさん「実は私も学生時代にアール・ヌーヴォーからアール・デコへ移り行くデザイン史を学んだ機会がある。その時代の美しさを体感できるというのが魅力の一つではないか」

展覧会では同時代に活躍したエミール・ガレやドーム兄弟の作品も並び、作家同士が影響しあって生まれた美術表現が楽しめます。

「ルネ・ラリック展」は20日から6月14日まで開かれます。

篠原ともえさん「（ルネ・ラリックの作品は）時代を超えて今も私たちの心に感動や喜びを伝えてくれる。じっくりと作品と目を合わせてこころ輝くひと時をお過ごしいただけたらとてもうれしい」

篠原さんは、展覧会の会期中会場限定で上映するルネ・ラリックの紹介映像のナレーションも担当するということです。