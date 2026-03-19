ホルムズ海峡の封鎖が農産物や水産物の生産者に与えている影響について調査した結果、回答した生産者のうち、およそ7割が「影響が出ている」と回答したことがわかりました。

調査は、産直通販サイト「食べチョク」を運営する「ビビッドガーデン」が、267人の農業生産者や漁業者に行ったものです。

それによると、「中東情勢の緊迫化やホルムズ海峡封鎖に関連して現時点で生産活動への影響を感じているか」という質問に対し、「影響がでている」が66.7％、「影響はでていない」が17.6％、「どちらともいえない・わからない」が15.7％でした。

影響が出ている項目は「燃料費(軽油・ガソリンなど)」が89.5％と最も大きく、次いで「光熱費」や「肥料価格」が25％程度となっています。

一方で、原油価格高騰などの事態が長引いた場合、コストが上昇した分を販売価格に転嫁する予定については「まだ決めていない・わからない」が42.3％で、「これから転嫁する予定」が38.6％、「転嫁している（一部含む）」が12.4％でした。

燃料や資材など「石油」に大きく依存する一次産業の現場では、すでにコスト上昇の影響が現れていると感じているものの、農水産物への価格転嫁には慎重な姿勢が見て取れます。

生産者からは「農業は資材の多くが石油製品に依存しているため、 生産コスト全体が上昇する」「これ以上、船の重油や資材が上がれば漁業の死活問題になり得る。漁の出航などに影響が出るかもしれない」などの声が寄せられたということです。

一方、鈴木農林水産大臣は19日の会見で中東情勢を受けた農林水産分野への影響について、「生産現場のみなさんにとって生産コスト増が結果として経営を圧迫しすぎて厳しい状況に追い込まれるということのないように、早めの対策をどのようにすべきかは検討する」と話し、燃料の価格変動などに対して迅速な対応をとる姿勢を示しています。