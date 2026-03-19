アンガールズの田中卓志が２７日、フジテレビ系「ホンネ喫茶」で、タレント議員の出馬について持論を展開した。

この日は政治家に出演者達が率直な疑問をぶつけるコーナーがあり、田中は「タレント議員の出馬要請の基準」について聞いた。

タレントの出馬について「政治の番組で政治家の方としゃべったり、情報番組で政治についてしゃべっている人が出る分にはいいかなと思うが、たまにそんな賢いイメージがない人が出てるのがたまにあって…」と切り出した。

その候補者が「これから勉強します」などと言っていることがあったといい「有権者バカにしてるんじゃないかって。俺だったら怖いもん。勉強させてもらってからでいいですか？とやるのが政治家になる人のやるべき事じゃないかと思うが、どういう風に選ばれているんですか？」と聞いた。

日本維新の会の吉村洋文代表は「僕は政治に興味のある人は基本、声をかける」といい、「リストはないが、政治に興味のある人はだいたい分かるじゃないですか」「でも仕事もあるからなかなか簡単にはいかない。でも興味のある方には出て欲しい」とコメント。

そして「手上げ方式だとちょっと、あの…」と苦笑い。自分から名乗り出る人の中には首を傾げてしまう人もいるようだ。