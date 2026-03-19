歌舞伎町でホームレスや高校生が殺害。嘘しか言わない流暢なアメリカ人に追い詰められていく、村上龍のサイコホラー小説『イン ザ・ミソスープ』【書評】

歌舞伎町でホームレスや高校生が殺害。嘘しか言わない流暢なアメリカ人に追い詰められていく、村上龍のサイコホラー小説『イン ザ・ミソスープ』【書評】