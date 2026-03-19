小国スイスの競争力の源泉は何か。高付加価値を主戦場とするスイスの企業には大企業のほか、その多くがニッチな市場を対象とする「隠れたチャンピオン企業」と呼ばれる企業群があるという。関山健、鹿島平和研究所 編著『稼ぐ小国の戦略』より紹介しよう――。

※本稿は、関山健、鹿島平和研究所 編著『稼ぐ小国の戦略』（光文社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／vlada_maestro ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／vlada_maestro

■スイスの「隠れたチャンピオン企業」の実態

スイスは人口880万人ほどの小国だが、一人あたり名目GDPでルクセンブルクとアイルランドに次ぐ第三位の稼ぐ力が高い国だ。

スイスには世界的によく知られた大企業（例：ネスレ、ノバルティス、ロシュ）や、スイスネス（スイスらしい）な企業以外にも多くの企業が存在している。それらの企業の中で、「隠れたチャンピオン企業」と呼ばれている企業群がいる。

これはハーマン・サイモンが名付けた企業群で、「売上高が40億ドル以下」かつ「世界市場で3位以内か、地域市場でシェア1位」の企業を指し、多くはニッチな市場を対象としている（サイモン、2012）。

スイスの隠れたチャンピオン企業の例としては、建設物・工業製品用化学製品を作るシーカ（注：売上高はすでに40億ドルを大きく超えている）、香料メーカーで世界シェア上位のジボダン、フィルメニッヒといった企業がある。

ともに消費者の目にはほとんど触れることがない、まさに「隠れた」チャンピオン企業である。

隠れたチャンピオン企業のクオリティ戦略は、高付加価値事業領域へのシフトや、ブランドを基盤にした特定商品の高級セグメントに注力するのではなく、特定の機能（例：防水、香り）で高付加価値を追求しつつ、複数のアプリケーションを見つけて、「キーコンポーネント」になることを目指す。

スイスのツーク州に本社を置くシーカは、1910年にスイスのゴッタルドトンネル建設時に防水材を開発して以来、シーリング、接着、制振といった技術を強みとしている。日本でも1934年に阪急の屋上防水工事、近鉄のトンネル防水工事を手掛けている。

■ROEが30％を超える高収益の化学製品企業

また建設・インフラ業界だけでなく、自動車業界ではBMWの7シリーズに採用されている。各国の経済成長に応じてインフラ、建築、工業、自動車……というように事業展開を行った結果、顧客業界は多種多様となっており、世界70カ国以上に製品を展開している。

化学製品という、どちらかというと価格競争に巻き込まれがちな領域にいながらも、シーカはROEが30％を超える高収益企業である。それを可能としたのが徹底したコアコンピタンス（防水などのシーリング）の理解とクオリティへのこだわりだ。

シーリング、接着、制振といった技術を磨き上げることで、その技術が活きる領域の選択と集中を徹底し、得意領域で勝ち切るということを継続した結果、高収益性と同時に複数市場で製品を提供するに至った。これが事業ポートフォリオの安定にも寄与している。

香料メーカーであるジボダンやフィルメニッヒは、食品に香りを添加するフレーバーと、食品以外に香りをつけるフラグランスを手掛けている。両社に共通する特徴として創業以来の研究開発への積極投資が挙げられる。

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売上の約1割程度の予算を研究開発に充てており、ノーベル賞受賞者を雇い入れるなど、研究開発が成長の源泉となっている。

たとえば、近年ではSDGsの観点で代替タンパクの開発が世界的に行われているが、フィルメニッヒもAIを活用して非動物由来の原料から自然な肉の風味を実現するなど、時代の要請に応じた研究開発を積極的に行っている。

■インテルやシマノと類似する

また最終製品（食品、化粧品、香水など）は景気の影響を受けるのに対し、これら2社の香料はあらゆる最終製品に使用されるため、景気の変動に対して強い。

ジボダン社がインタビューを受けたある記事によると、「食べる、飲む、体を洗う、掃除するといった活動の8割をビジネスとしている。不景気が大きな問題になったことはない」と同社の幹部がコメントしている（Swissinfo、2012）。実際に同社の直近約20年の業績は堅調推移している。

隠れたチャンピオン企業のクオリティ戦略は、PC業界における（かつての）インテル、あるいは自転車のコンポーネンツを作るシマノと似ているところがある。

いずれも最終製品（PC、自転車）のキーコンポーネントとして、なくてはならない存在であり、「インテル入ってる（intel inside）」が高品質の代名詞であったように、スイスの隠れたチャンピオン企業も、最終製品にとってなくてはならない存在として、高付加価値を追求している。

■クオリティ戦略を支えるイノベーション基盤

スイス企業のクオリティ戦略を支える重要な役割を果たしているのがイノベーション環境である。実はスイスは、各国のイノベーション度をランキングしている、グローバルイノベーション指数（GII）で10年連続世界1位になるほどの、イノベーション先進国だ。

イノベーションを支える環境の例が、スイス・イノベーション・パークという半官半民の組織だ。この組織はスイス国内に複数のイノベーション拠点を設置、それぞれ異なる研究領域を担当しながら、国内外企業とスイスのトップ大学を巻き込みイノベーション・エコシステムを構築している。

この活動をスイス全土で組織化しているだけでなく、日本など海外にもサテライト拠点を整備しているところにスイス独自の特徴がある。

またスイス政府のイノベーション推進組織であるイノスイス（InnoSwiss）が、スイス企業の研究開発資金の最大50％を大学の研究機関経由で援助する、といった仕組みも整備されていて、特にスイスの中小企業にとっては、大学とタッグを組んでの研究開発資金が得られるということで非常に重宝されている。

ただし、このような受け皿や補助金制度であれば、スイスだけでなく他国にも存在している。スイスがイノベーションランキングで10年連続世界1位になる最大の理由は、高付加価値品を主戦場にするスイス企業の存在自身にあるとみている。

つまりスイス企業の「クオリティ戦略」こそが、イノベーションを促す源泉であり、そのイノベーションがスイス企業の「クオリティ戦略」を支えるという、相互補完関係にある。

■研究開発資金も潤沢

どういうことか。高付加価値品に集中している企業は研究開発資金も潤沢に持っている。そして、世の中にはない製品・サービスを生み出すことや、最高品質への要求水準は、汎用品を作る企業と比べれば必然的に高くなる。

それを象徴する事例を紹介しよう。スイス中部のフリブールという街にある、iPrint研究所である。

この研究所では、インクジェットにまつわる世界最先端の研究を行っていて、インクの材料から、ノズルヘッドや制御ソフトウェア、実際のプリントに至るまでの幅広い領域を研究対象としている。

写真＝iStock.com／sergeyryzhov ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／sergeyryzhov

同研究所では、スイス企業のR＆Dの初期段階を支援するケースが多く、インクジェット技術を使った新たなプリントの可能性の模索（2Dおよび3D）、そして既存の技術で対応が難しい場合は新技術の開発を行っている。

日本でも地場産業のR＆Dを支援する公設試験研究機関（公設試）はあるが、iPrint研究所はフリブール州の地場産業を支援するというよりは、非スイス企業も含めてインクジェットプリントに関心がある企業すべてを潜在的な研究パートナーと考えている。

また同研究所はリサーチパーク的な機能もあり、敷地内にユーザー企業が入居できるスペースも準備し、リサーチエコシステムを拡大することを意図している（日系メーカーも同研究所敷地内に入居している）。

■世の中にまだ存在していない技術に対応

関山健、鹿島平和研究所 編著『稼ぐ小国の戦略』（光文社）

もちろんスイスの中小企業のユーザーもいるが、日本の公設試と比べると、高級時計メーカーや自動車メーカーなど、高付加価値品をグローバルに製造・販売する大企業からの相談が多い印象だ。

それら高付加価値品企業の要求水準は非常に高い、あるいは世の中にまだ存在していない技術を求めてくるが、研究開発予算も潤沢である。

このようなスイス企業の高い要求水準を背景に、世界最先端の研究が行われている。まさにスイス企業のクオリティ戦略自体がイノベーションの原動力となっているのである。

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関山 健（せきやま・たかし）

京都大学大学院総合生存学館教授

1975年、愛知県生まれ。1998年大蔵省（現・財務省）に入省し、予算編成や法令起案などにかかわる。2005年からは外務省でアジア向けODA立案や経済連携協定の交渉などの政策実務を経験した後、研究者に転じ、現職。東京大学博士（国際協力学）、北京大学博士（国際政治学）、ハーバード大学修士（サステナビリティ学）。専門は国際政治経済、国際環境政治、気候安全保障。著書に『気候安全保障の論理』（日本経済新聞出版）など。

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鹿島平和研究所（かじまへいわけんきゅうじょ）

日本の世界平和への貢献及び日本の安全と繁栄に関わる調査研究機関

元外交官で外交史家だった鹿島守之助博士（当時参議院議員、鹿島建設会長）の寄付によりアジアにおける冷戦の最盛期の1966年設立。日本の世界平和への貢献及び日本の安全と繁栄に関わる調査研究を目的とする。広く外交界・政官財界の実務経験豊富な人材を役員等に迎え、設立以来続く外交研究会をはじめ、多様な研究会を開催。国際間及び日本の外交、安全保障、経済、政治、社会について書籍の刊行や政策提言を行っている。

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（京都大学大学院総合生存学館教授 関山 健、日本の世界平和への貢献及び日本の安全と繁栄に関わる調査研究機関 鹿島平和研究所）