寺本莉緒・池田朱那・綱啓永・高橋侃が語る、映画『東京逃避行』出演時のエピソード

"トー横"封鎖後の東京・新宿歌舞伎町を舞台に、居場所を失った4人の少年少女の運命が交錯する一夜の逃亡劇を描いたサスペンス映画『東京逃避行』が3月20日(金)より公開される。



同作は、家にも学校にも居場所がない女子高生・飛鳥が、トー横で暮らす少女の自伝的ネット小説「東京逃避行」に憧れて歌舞伎町を訪れ、偶然にも作者の日和と出会い意気投合するというところからスタート。





トー横に流れついた人々を保護して面倒をみるエドや、トー横の若者たちのリーダー的存在であるメリオを紹介された飛鳥は、メリオが仕切る集会に参加するが、そこで衝撃的な現実を目撃。日和の手を取って逃げ出すが......という物語だ。今回は飛鳥を演じた寺本莉緒、日和を演じた池田朱那、エド役の綱啓永、メリオ役の高橋侃にインタビュー。撮影中のエピソードを中心に話を聞いた。

――まずは出演が決まった時のお気持ちからお願いします

寺本「オーディションで勝ち取れましたし、長編の主演というのも初めてですごく嬉しかったです。一方で、座長という立場も初めてだったので、徐々にドキドキの方が強くなっていったのですが、皆さんがとっても温かい空気を作ってくださるので、変に力むことなく、すごくお芝居に集中できた環境でした」

――座長として、どんなことを気をつけましたか？

寺本「作品自体は結構トーンが低めなのですが、できるだけ気丈に振る舞おうと心がけていました」

――ほかの皆さんは出演が決まった時、いかがでしたでしょうか？

池田「実は私、飛鳥役のオーディションを受けたんです。台本を初めて読んだ時に陰を持つ感じが私と近いのかなと思っていて。でも、受かったら日和ですって言われて。そう言われてから台本を読んだら、読み方がすごく変わりました。なぜ日和がトー横から出られなかったのか、監督はそういうことも考えながら選んでくれたんだなって。私を見てくれた感じが嬉しかったです」

綱「僕も嬉しかったですよ。やっぱり作品が決まるたびに、喜びは感じるので。ただ、その中で、今回は今まで演じたことがないような役だったので、新しい引き出しが見つけられるんじゃないかなってワクワクもあり、楽しみにしていました」

高橋「僕は、この作品に入る前、1年半ぐらい役者の仕事を休んでいて。正直、お声がけをいただいた時も、最初はやる方向にあんまりいなかったんですよ。実は役者をやめようと思っていたぐらいのタイミングで、闇の中にいた感覚だったので。でも、その時に藤井さんと秋葉監督に会って、話をしていく中でやっと覚悟が決まっていきました。この映画が僕を役者としての世界に引っ張り出してくれました」

――撮影中の思い出を教えてください

高橋「でも、こんな感じで仲良かったよね？正直、4人でいる時間って最初だけで、そんなに長くはいなかったんですけど、みんなでしりとりをしたりして......」

綱「最初の唯一一緒に過ごした時間が濃いですよね」

寺本「本当に皆さんが明るく振る舞ってくださって。根が明るい方々ばかりで、皆さんに引っ張っていただきました」

――ちなみにしりとりのMVPは？

池田「逆の意味での活躍なんですけど、私が一番下手でした。悪気なく地球上にない言葉をあるようにしゃべっちゃっていて。みんながどんどん私のことを信用しなくなって。聞き覚えのない言葉だと、すぐ調べられましたね......」

高橋「存在しないキャラクターとかをあることのように言うんだもん(笑)」

寺本莉緒、池田朱那、綱啓永、高橋侃

――新宿で撮影をするという経験って、なかなかないと思うんですが、その点はいかがでしたか？

寺本「私は、歌舞伎町の中で、一番浮いていたと思います。普段の生活だと日和が浮いちゃうと思うのですが、歌舞伎町だと制服の女の子が一人もいなくて。それが当たり前の世界に高校生が入っちゃったっていう違和感がありました」

池田「ちゃんと膝丈のスカートを履いている大人しそうな女子高生だったからね。すごい異質だった」

高橋「あとは、乱入がすごかったですね。僕、すごく覚えているのが大事なシーンを撮っているときに、パッて振り向いたら、知らないおじさんが立っていて"お前役者？"って言われて」

寺本「侃さんだけですよ、その経験！実際に歌舞伎町を歩いている時、圧倒的な役者感がありましたもん。それは話しかけたくなる」

池田「あと、ギャップがありました。ニュースやSNSで流れてくる映像で想像していたのと、全然違いました」

寺本「新宿という街に関しては、私は乗り換えだったり、お洋服を買いに行ったりしたことぐらいしかなかったから、実際に撮影をしてみて、脚本を読んでみて、自分の知らない世界があるんだっていうことを自覚しましたね」

綱「どうしても闇のイメージがあるなとも思いました。この役を通して、いろいろ話を聞いてみて、今は印象が変わりましたけど、現実としてやっぱり闇がゼロではないなというのはリアルで。知っておくことは大事だなと思いました」

高橋「不思議な場所ですよね。新宿駅から10分くらい歩いたら、ニュース番組で見るような場所があるなんて。パーソナルな場所ではなかったからこそ、俯瞰して、ちゃんと役として投影できたのかなっては思いました。この役を通して、新たな見え方がしたのも事実です」

文・撮影＝於ありさ

映画『東京逃避行』公式サイト





公開情報

映画『東京逃避行』

2026年3月20日(金)公開

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ