日本ハムの伊藤大海投手（２８）が１９日、エスコンでの投手練習に参加し、エスコンのマウンドで投球練習を行った。１７日に侍ジャパンからチームに合流後初、傾斜での投球練習を行った。この日は、上下試合用のユニホームを着用し、捕手を座らせ、直球、チェンジアップ、カーブなど２５球を投じた。「出力的にもそんな問題ないのかな。あとは細かい微調整というか、フォーム的な部分でやっていけたらなと思います」と、順調な仕上がりを見せた。

２２日のヤクルト戦（エスコン）で５イニング、７０〜８０球を目安に登板する見込みで、「イニング間の時間の使い方であったり、イニングをこなして出てくる部分はあると思うので、より多くの感覚を引き起こせるように、色々考えながら投げたいと思います」と、テーマに掲げた。

２７日のソフトバンクとの開幕戦（みずほペイペイドーム）での開幕投手が内定しているエースは、「そのつもりで準備していましたし、（新庄監督と）２人でしっかり話し合って、それが一番いいんじゃないんかという結果だったので、意気に感じてチームがいいスタート切れるようにやっていきたい」と、開幕への思いを一層強くした。