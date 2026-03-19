日本民間放送連盟（民放連）が１９日、都内で定例会見を行った。早河洋会長が、次回のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の放送権獲得に向けた各局の動きについて言及した。

米国で決勝が１７日（日本時間１８日）に行われた今大会は、米配信大手「ネットフリックス」が独占放送権を獲得。テレビ中継など地上波での試合放送はなく、日本国内の野球ファンから賛否を呼んだ。

早河会長は、ＷＢＣを含むスポーツの国際大会に関して「放送権料の高騰が止まらない。広告収入で生計を立てる民放としては、経営的な観点から言えば悩ましい問題だ」と、大会を放送することのハードルが上がっている現状を説明した。

視聴者からは、「国民的な大きなイベントは有料ではなく、皆が無料で接触できるようにして欲しい」とＷＢＣの地上波放送を望む声が各局に寄せられたことを報告。この日、次回について２０２９年または３０年に大会が開催される見通しとＡＰ通信などで報道されたが、早河会長は「次の（大会の）配信権、放送権がどうなっているか分からない。どう対応したらよいか、各局決めかねている状況だ」と、現時点で地上波放送の有無は未定であることを明かした。