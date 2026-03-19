乃木坂46「MAJ」2年連続エントリーに歓喜「すごくワクワクした」昨年の思い出も【MUSIC AWARDS JAPAN 2026】
【モデルプレス＝2026/03/19】乃木坂46の五百城茉央、池田瑛紗、菅原咲月が3月19日、都内にて行われた国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」エントリー作品発表会に出席。最優秀アーティスト賞、最優秀楽曲賞にエントリーされた喜びを語った。
【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」設立された部門一覧
2025年に京都で行われた同アワードのレッドカーペット、そしてグランドセレモニーへ参加した乃木坂46。菅原は「昨年、乃木坂46としてレッドカーペットを歩かせていただいた時に、日本の音楽の祭典ならではの華やかな雰囲気と、アーティストの皆さんの音楽にかける思いを間近で受け取ることができて、すごくワクワクしたのを覚えてます。大変光栄な気持ちでいっぱいです」と、当時の高揚感を振り返った。
この日は「MUSIC AWARDS JAPAN」授賞式に向けて、アーティストをはじめとした音楽関係者が投票するエントリー作品が発表された。本発表会で発表されたエントリー作品から投票を開始し、4月30日にノミネート作品を発表。最終投票を経て最優秀作品が決定する。
最優秀アーティスト賞、そして最優秀楽曲賞として「ビリヤニ」「Same numbers」「ネーブルオレンジ」がエントリーされたことを受け、池田は「昨年リリースさせていただいた3曲がエントリーすることができて、とても光栄な気持ちでいっぱいです。ありがとうございます」と感謝の思いを語り、五百城は「毎シングルごとに違う世界観を作って皆さんにお届けしているので、そこをすごく楽しんでもらえたらなと思いますし、たくさんのアイドルの方がいる中で、乃木坂らしさをたくさん皆さんに伝えて、たくさんの方に魅力的だなと思っていただけたら嬉しいです」と笑顔を見せた。
第2回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、初開催の2025年からさらに規模を拡大して実施。6月13日の夜には主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」で、昼にはその他の部門を発表するPremiere Ceremonyが 「TOKYO DREAM PARK」にて開催される。また、6月8日から13日にかけてはアワードウィークとして、アーティストによるパフォーマンスや、音楽業界関係者によるセミナー、ショーケースも行われる。アンバサダーは中島健人と畑芽育、スペシャルサポーターは小籔千豊が務める。（modelpress編集部）
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◆乃木坂46「MAJ2026」エントリーに歓喜
2025年に京都で行われた同アワードのレッドカーペット、そしてグランドセレモニーへ参加した乃木坂46。菅原は「昨年、乃木坂46としてレッドカーペットを歩かせていただいた時に、日本の音楽の祭典ならではの華やかな雰囲気と、アーティストの皆さんの音楽にかける思いを間近で受け取ることができて、すごくワクワクしたのを覚えてます。大変光栄な気持ちでいっぱいです」と、当時の高揚感を振り返った。
最優秀アーティスト賞、そして最優秀楽曲賞として「ビリヤニ」「Same numbers」「ネーブルオレンジ」がエントリーされたことを受け、池田は「昨年リリースさせていただいた3曲がエントリーすることができて、とても光栄な気持ちでいっぱいです。ありがとうございます」と感謝の思いを語り、五百城は「毎シングルごとに違う世界観を作って皆さんにお届けしているので、そこをすごく楽しんでもらえたらなと思いますし、たくさんのアイドルの方がいる中で、乃木坂らしさをたくさん皆さんに伝えて、たくさんの方に魅力的だなと思っていただけたら嬉しいです」と笑顔を見せた。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
第2回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、初開催の2025年からさらに規模を拡大して実施。6月13日の夜には主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」で、昼にはその他の部門を発表するPremiere Ceremonyが 「TOKYO DREAM PARK」にて開催される。また、6月8日から13日にかけてはアワードウィークとして、アーティストによるパフォーマンスや、音楽業界関係者によるセミナー、ショーケースも行われる。アンバサダーは中島健人と畑芽育、スペシャルサポーターは小籔千豊が務める。（modelpress編集部）
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