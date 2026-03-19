一口ごとに味が変わる「ふわとろオムレツ＆明太バターしょうゆ」発売【はなまるうどん】
讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、2026年3月21日（土）から、新メニュー「ふわとろオムレツ＆明太バターしょうゆ」を数量限定で販売する。
本商品は、讃岐うどんの魅力発信を目的とした「おいでまい！さぬきプロジェクト」の一環として、2025年に販売された「ふわとろ明太オムうどん」を改良した新メニュー。
今年はベースのうどんを、麺の旨みを引き立てる「しょうゆうどん」に変更。さらに、新たに「チーズ」と「バター」を加えたことで、卵、明太子、しょうゆが調和した味わいになっている。丼の中央には、麺が隠れるほどのオムレツがのり、見た目もインパクトのある一杯に仕上がった。
チーズや明太子、バターが絡まり、一口ごとに味わいの変化を楽しめる。テイクアウトも可能。〈商品概要〉
・販売店舗
全国の「はなまるうどん」
※一部店舗を除く
・販売期間
2026年3月21日（土）〜3月23日(月)
※3日間数量限定販売。なくなり次第販売終了
・商品価格
ふわとろオムレツ＆明太バターしょうゆ(温・冷)：（小）870円、(中)1,060円
※すべて税込価格
※店内飲食・テイクアウト同一価格
※テイクアウトはうどん1杯につき容器代50円かかる
※デリバリー・モバイルオーダーでの販売はない