一口ごとに味が変わる「ふわとろオムレツ＆明太バターしょうゆ」発売【はなまるうどん】

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、2026年3月21日（土）から、新メニュー「ふわとろオムレツ＆明太バターしょうゆ」を数量限定で販売する。

本商品は、讃岐うどんの魅力発信を目的とした「おいでまい！さぬきプロジェクト」の一環として、2025年に販売された「ふわとろ明太オムうどん」を改良した新メニュー。

今年はベースのうどんを、麺の旨みを引き立てる「しょうゆうどん」に変更。さらに、新たに「チーズ」と「バター」を加えたことで、卵、明太子、しょうゆが調和した味わいになっている。丼の中央には、麺が隠れるほどのオムレツがのり、見た目もインパクトのある一杯に仕上がった。

チーズや明太子、バターが絡まり、一口ごとに味わいの変化を楽しめる。テイクアウトも可能。

〈商品概要〉

・販売店舗

全国の「はなまるうどん」

※一部店舗を除く

・販売期間

2026年3月21日（土）〜3月23日(月)

※3日間数量限定販売。なくなり次第販売終了

・商品価格

ふわとろオムレツ＆明太バターしょうゆ(温・冷)：（小）870円、(中)1,060円

※すべて税込価格

※店内飲食・テイクアウト同一価格

※テイクアウトはうどん1杯につき容器代50円かかる

※デリバリー・モバイルオーダーでの販売はない