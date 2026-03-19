日本民間放送連盟（民放連）が１９日、都内で定例会見を行った。早河洋会長が、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で米動画配信大手「ネットフリックス」が大会を独占配信したことに言及した。

１８日（日本時間）に全日程を終了した今大会は、ネットフリックスが独占放送権を獲得。地上波テレビでの中継がない初めての大会となり、日本国内の野球ファンから賛否を呼んだ。

早河会長は、ＷＢＣやミラノ・コルティナ五輪を振り返り「（国際的なスポーツ大会の）放送権料の高騰が止まらない。広告収入で生計を立てる民放としては、経営的な観点から言えば悩ましい問題だ」と、大会を放送することのハードルが上がっている現状を説明した。

ＷＢＣの２３年大会は、日本戦全７試合で平均世帯視聴率が関東地区で４０％を超える高視聴率を記録していた。今大会については、ネトフリが試合を配信する中、地上波は別番組を放送していた。

早河会長は、「ネットフリックスの配信に伴う、我々地上波の影響については、ＰＵＴ（＝総個人視聴率）で見ると（３月６日の日本対）台湾戦はマイナス５％減少した。東京ラウンドが行われた日の視聴率はＮＨＫ、民放全てで減少しており、ネットフリックス独占配信の影響を受けている感じがいたしました」と、ネトフリ独占配信の煽（あお）りを受けたことを明かした。