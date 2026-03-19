１９日放送の黒柳徹子が司会を務めるテレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、歌舞伎俳優の尾上右近（３３）が出演。豪華な自身のルーツや幅広い活動を語り、黒柳徹子を驚かせた。

歌舞伎にとどまらず映画やドラマ、ミュージカルへの出演も続く右近。父方の曽祖父は六代目尾上菊五郎、母方の祖父は歌手としても大活躍した映画スターの鶴田浩二。「先祖がスクランブル交差点状態なので」と独特な表現で説明。曾祖父の娘である祖母の家で３歳の時に「鏡獅子」の映像を見たことがきっかけで歌舞伎俳優を目指した。

さらに、歌舞伎の伴奏音楽「清元」の宗家に生まれたため、清元栄寿太夫の名で浄瑠璃方としても活動する。歌舞伎俳優でありながら、清元の浄瑠璃方として「歌（語り）」をつとめる“二刀流”は唯一無二。「いろんなことをやりたいという後輩のために道を広げて、今後の歌舞伎の未来の挑戦だと思って取り組む」と決意を語った。

現在放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」には、室町幕府最後の将軍・足利義昭役で出演しているほか、年間３６０食は食べるというカレー通でも知られ、バラエティー番組にもたびたび登場。多方面すぎる活躍に、黒柳は思わず「もうわかんないですよね」とつぶやいた。

これに右近は「軸は歌舞伎」と断言したうえで、「先祖のおかげでいろんな仕事をできていたりとか、この時代だからできていることもありますので」と感謝を語った。大河への出演に際しては、１９６６年の大河「源義経」で主演を務めた師匠の七代目尾上菊五郎に相談したところ「行ってこい！行ってこい！」と送り出しされたことも明かした。

右近は、生誕１００周年となる日本を代表するファッションデザイナーで、“マダム・バタフライ”の愛称で親しまれた森英恵さんの知られざる青春を描いた同局系スペシャルドラマ「森英恵 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ ｂｅｙｏｎｄ」（２１日・午後９時）に川島雄三監督役で出演する。