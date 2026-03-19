ＮＨＫ大阪放送局は１９日、大阪市中央区の同局で定例の局長会見を開催。今秋スタートする“次の次”のＮＨＫ連続テレビ小説「ブロッサム」（大阪放送曲制作）に追加キャストとして、主人公・葉野珠（石橋静河）の１９８０年代の姿を演じる加賀まりこ、珠の秘書・藤川優子役の松たか子が出演すると発表した。

キャスティングを担当する村山峻平制作統括は、加賀について「私どもが小さい時から既に第一線で活躍されているレジェンド。昨夏に新聞でインタビューの連載記事があり、拝読した時に葉野珠とイメージが重なりました」と説明。意外にも朝ドラ初出演となる松についても「ＮＨＫ（ＢＳ）で９０年代（９５年）に『藏』というドラマがありまして、その役（主人公・烈）が素晴らしくて『こういうドラマを作りたい』と思ってオファーさせていただいた」と１７〜１８歳だった３１年前の松の演技に感銘を受けたと明かした。

加賀は「「２６年前の朝ドラ『私の青空』で私はヒロインの母親で、珠ちゃんと呼ばれる役だった。今回も『葉野珠』である。ちょいと抜けた８５歳で、スキップなんかを突然しちゃうような、チャーミングな珠さんにしたいと願っています」とコメント。

松も「『朝ドラ』に初めて出演させていただきます。様々なご縁が重なって『ブラッサム』の一員になれますこと、大変光栄に思っております。静河ちゃん、そして加賀さんを見つめていけることが楽しみでなりません。出来の悪い秘書かもしれませんが、珠さんの人生への憧れを胸に秘めて、寄り添っていきたいと思います」とメッセージを寄せた。