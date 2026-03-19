国内でフェイクドキュメンタリーを広く知らしめた『放送禁止』シリーズから、9年ぶりとなる新作映画『放送禁止 ぼくの3人の妻』が公開された。監督の長江俊和は、昨今の「考察ブーム」の定着で鑑賞者のリテラシーが高くなったことを好意的に受け止める一方で、「考察ブーム」に過度に依存した現在のクリエイティブに警鐘を鳴らしている。

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聞き手は、『フェイクドキュメンタリーの時代』、『王者の挑戦 「少年ジャンプ+」の10年戦記』などの著書があるてれびのスキマ氏。現在、ネットで話題のフェイクドキュメンタリーに意欲的に取り組んでいる制作者にインタビューを行なうシリーズの第6弾【前後編の後編。前編から読む。文中敬称略】。

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『放送禁止』は過去にテレビで7回、映画で3回制作されているが、テレビと映画ではフェイクドキュメンタリーの作り方が異なると、長江は言う。

「まず、映画は尺が長いから、観客を飽きさせない工夫が必要です。でも、ドラマチックなことが起こりすぎるとドキュメンタリー感が薄れてしまう。その塩梅を調整するのが難しい反面、楽しい部分ですね。

テレビなら録画できるので、巻き戻して『あそこに何かあった？』と確認できるけど、劇場ではそれができません。だから、伏線をしっかりとインプットしてもらわなきゃいけない。例えば、何かが見切れて映るような違和感を与えるカットは、テレビ版なら3秒流すところを、本作では5秒に伸ばすといった微調整をしています。

逆に映画になることで、テレビほど物語においてそこまで説明的な描写を入れなくてもいいかなとも思っています。テレビでは万人に伝わるよう噛み砕いて描写するものですが、むしろ劇場版では物語をあえて省略したり、ジャンプさせたりしてもいいという感覚があります」

テレビは一方的に流れてくる情報を視聴する"受け身"のメディアだ。一見するとフェイクドキュメンタリーは、通常のドキュメンタリーにも見える体裁なので、視聴者を「騙す」要素も含まれている。一方、能動的に足を運ぶ映画という媒体では、そのジャンルとしての強みが薄れる懸念もある。だが、長江は『放送禁止』開始当初から「騙す」という意識はなかったという。

「あくまでフェイクドキュメンタリーはドラマであってフィクション。テレビドラマの新しい表現手法として『ドキュメンタリーを装ったミステリー』という形式を構築したんです。

当初は本物のドキュメンタリーだと誤解した視聴者から『騙された』『ヤラセだ』といったクレームもありましたけど、意図はそこにありません。お陰様で『放送禁止』が認知され、フェイクドキュメンタリーを虚構として楽しむ土壌が一般的になりました。20年前に理想としていた方向に世の中がなってきたんじゃないかと思います」

現在、テレビ東京の大森時生や背筋ら、メディアを横断してフェイクドキュメンタリーを制作する若手クリエイターが注目を集めている。その多くが『放送禁止』の影響を公言している。長江自身も彼らと対話し、「感覚や好みが似ていて嬉しくなる」と語る。

人気ユーチューバーの「だいにぐるーぷ」の岩田涼太も『放送禁止』の大ファン。その岩田と長江が組んだ『不倫禁止』が、映画公開日の同日にTVerオリジナルドラマとして配信される。

「せっかく岩田くんのようなユーチューバーと組むんだったら、普通のドラマを撮っても面白くない。かといって完全にフェイクドキュメンタリーに寄せるのももったいないということで、その中間のジャンル分けが不能なものにしたいと思って作りました。

TVerのランキングって公平なんです。視聴率ではGP帯（ゴールデン・プライムタイム、19時から23時の時間帯）で放送されるドラマが強いんですけど、地方ローカルの深夜ドラマもTVerでは一緒の土俵で戦えて、GP帯のドラマに勝つこともあるんです。

そこで上位によくあがるのが、不倫や復讐をテーマにしたドラマ。『不倫禁止』では、それをただ扱うだけではなくて、一歩引いて『不倫って一体何だ？』『不倫報道に正義はあるの？』というようなことも裏テーマにしています」

喜ばしいブームの反面、「考察ブーム」に乗っかるような形で次々とフェイクドキュメンタリー的手法を使った新作が生まれる現状に、彼はこう警鐘も鳴らす。

「低予算の劇映画でも通常のカット割りで撮れば、フェイクドキュメンタリーの倍以上の時間がかかります。本物のドキュメンタリーも相当の取材日数を費やして制作します。でもフェイクドキュメンタリーは手法として短時間・低予算で成立してしまう。そこに甘んじて『ドキュメンタリー調にして、不思議な雰囲気で終わらせればいい』といった安易な作品が増えれば、ジャンルは衰退してしまいます。

自戒を込めて言いますが、やっぱり僕はフェイクドキュメンタリーを"ドラマの新しい手法"だと捉えています。

だからこそ、ドラマとして面白くしなければならない。物語を作り込んで、そのクオリティにこそ汗をかくべきだと自分に課しているつもりです。今回の復活にあたって、『フェイクドキュメンタリーとは何か』を改めて自問自答しました。手法はドキュメンタリーですが、中身は重厚なミステリーとして受け止めてもらえると嬉しいです」

『放送禁止』はテレビシリーズ時代からネット上で解釈を巡る議論が白熱していた。長江も「意図しない解釈が出るのが面白かった」と振り返る。いわば、現在の「考察ブーム」の先駆けともいえる存在だ。近年は、フェイクドキュメンタリーの観客のリテラシーはかつてないほど高まっている。

「そういった意味で、今回の難易度は高めかもしれません。僕は『出版禁止』などの小説も執筆しているのですが、説明しすぎると僕の読者から『物足りない』『もっと裏があるはず』という反応が返ってくるんです。やっぱり『放送禁止』の一番の醍醐味は、『何だこれ？ わかんねーよ』という悶々とした状態から見直して、『あ！これだ！』と全てが繋がる瞬間の快感にあると思うんです。今回もそう思ってもらえるように作りました」

最後に、映画『放送禁止 ぼくの3人の妻』を鑑賞する上での"ヒント"を尋ねた。

「3人の妻と夫、それぞれがインタビューで何を語っているのか。その言葉に何か引っかかりを感じたら、それが真相への鍵になるかもしれません。ぜひ最後までご覧いただき、隠された真実を見つけ出してください」

（了。前編から読む）

＊映画『放送禁止 ぼくの3人の妻』は全国の映画館で公開中！

撮影／槇野翔太