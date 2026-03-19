昨今は空前の「考察ブーム」で、あらゆるエンタテインメント作品が伏線や深読みの対象となり、その考察や感想をSNS上で共有する文化が確立されている。そのブームの渦中にあるフェイクドキュメンタリー（モキュメンタリー）の "原点"とされるのが、2003年に開始した長江俊和監督による『放送禁止』シリーズだ。9年ぶりの新作の制作にあたって、長江は鑑賞者の期待に応えるような「騙し」の仕掛けに苦心したと明かす。

『放送禁止』シリーズを手がける長江俊和監督

聞き手は、『フェイクドキュメンタリーの時代』、『王者の挑戦 「少年ジャンプ+」の10年戦記』などの著書があるてれびのスキマ氏。現在、ネットで話題のフェイクドキュメンタリーに意欲的に取り組んでいる制作者にインタビューを行なうシリーズの第6弾【前後編の前編。文中敬称略】。

＊ ＊ ＊

『放送禁止』シリーズは、「ある事情で放送が中止となったVTRを再編集し放送する」という設定のフェイクドキュメンタリーだ。深夜放送にもかかわらず、多くのファンを生み出し、昨今のブームのさなか、長江のもとには「新作は作らないのか」と待望する声が多く届いていたという。そしてついに、約9年ぶりとなる新作『放送禁止 ぼくの3人の妻』が3月13日より劇場公開された。タイトルが示す通り「一夫多妻」をテーマに据えた理由を、長江はこう語る。

「『放送禁止』は、大家族、ストーカー、隣人トラブルといった、当時の社会問題やドキュメンタリーで頻繁に扱われていた時事を取り入れるところからスタートしました。今回の映画企画が立ち上がった際も、一夫多妻のドキュメンタリーを観て『これは放送禁止で取り上げられるのではないか』と考えたんです。実は4つほど扱うテーマの候補があって、シリーズのファンの知人にアンケートをとったところ、『3人の妻』が最も『放送禁止』らしくて観たいという意見が圧倒的でした。

『放送禁止』では、何回も家族に関するテーマを扱ってきました。家族のあり方を問う『一夫多妻』は令和の時代にこそ描く意味があると思いましたし、多様な恋愛形態という要素も重なるので、非常に面白い試みになると感じたんです」

久々の新作制作にあたり、長江が掲げたテーマのひとつは「これまでの手法を変えない」ことだった。撮影方法も以前と同様、普段はドキュメンタリーを撮影するスタッフが担当した。台本もスタッフ用と出演者用で2種類用意した。スタッフ用の完成台本には細かなセリフまで記されているが、俳優に渡した台本にはシーンの概要が箇条書きでのみ記されており、即興で演じてもらうスタイルを取った。

「（俳優用の台本には）結末に直結するキーワードを書いていないので、演者が口にしてくれないこともあります。『こう言ってください』と指示すれば早いけど、僕としてはそれを言いたくない。だから、何度もテイクを重ねる場合がありました。やっぱり、他人から与えられた言葉と、自ら発した言葉では、重みや真実味が全く違うんです。

メインキャストの4人は過去のシリーズを視聴されていたので、悩みながらも楽しんで、ディスカッションを重ねて演じてくれました。僕自身も9年ぶりだったので、撮影中に悩むことがあって、無意識に『あー、もうわかんなくなってきた』と独り言を漏らしてしまったらしくて。それを聞いた俳優さんたちが『監督でもわからないなら、自分たちがわからなくても当たり前だ』と救われた気持ちになったと言っていましたね（笑）。結果として、想像を上回るシーンばかりになりました。特に終盤のシーンは撮っていて鳥肌が立って、一発OKでした。

やっぱり現場で作品に込める意気込みや執念、得体の知れない狂気のようなものは、必ずカメラに反映されると信じています。いまはAIなどで簡単にフェイク動画が作れる時代ですが、それらでは作れないものだと思いましたね」

後編では、急増中のフェイクドキュメンタリー作品の作り手に警鐘を鳴らす理由を話している。

＊映画『放送禁止 ぼくの3人の妻』は全国の映画館で公開中！

（後編につづく）

撮影／槇野翔太