中東情勢の悪化でガソリン価格が高騰を続ける中、政府が19日から補助金の支給を再開しました。山形県内のガソリンスタンドでも全般に今後1、2週間で一定の値下がりとなっていく見通しです。



県内ではレギュラーガソリンの平均店頭小売価格が1リットルあたり198.5円と過去最高を更新。ガソリン高騰への一手として政府は、石油元売りへの補助金支給に踏み切りました。





片山財務相「国民の皆様の生活と物流等含めて日本の経済活動を守るためにやる」1リットル当たりの補助金30.2円から値上がり分を差し引いて卸価格は実質20.7円下がります。全国のレギュラーガソリンの平均店頭小売価格は1週間から2週間かけて170円ほどに下がる見通しです。中川悠アナウンサー「こちらの店舗では19日レギュラーガソリンは182円となっています。政府の補助金が再開されるということでこちらの店舗でも来週・週明け以降には値下げが見込まれるということです」山形市内で2つのガソリンスタンドを経営する小売業のジャオでは19日レギュラー1リットル当たり182円で販売していました。特売日などの割引イベントを一旦中止にするなどガソリン高騰の対応に苦慮しているといいます。そうした中、19日から再開した国の補助金支給。ジャオの担当者は、「週明け以降、店頭価格の値下がりを見込んでいる。補助金によって安く抑えた価格で消費者に提供できるのはいいことだが、中東情勢は依然として不安定でこの状況が長引くことが一番の不安だ」と話しています。給油に訪れていた利用客はー。「来週ぐらいから値段が下がるが？」「なるべく安くしてもらいたい」「19日10リットルくらい。いつもより少量。補助金はありがたいんですけど安くなるまで1週間から2週間くらいかかるのでまずは詰めないと」県内の一部のガソリンスタンドでは、補助金の再開を受け、19日からレギュラー価格を150円台に値下げした店舗もありました。一方で、補助金支給前の価格で仕入れたガソリンの在庫状況は店舗ごとに異なるため、値段が下がる時期は店や地域によって差が生じる見込みです。