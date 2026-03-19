アソビシステムとツインプラネットが手がける25年デビューの6人組男性グループONSENSEが19日、都内で、「2026おふろワールドピースプロジェクト」発表会見に登壇した。

同プロジェクトは、入浴文化を通じて心がほどける感覚ややさしい時間を広げる取り組み。温泉や足湯など日本に古くからなじみのある文化を紹介するにとどまらず、世界のどこでも、誰でも取り入れやすい形で入浴文化を伝え、日常の中で深呼吸し、肩の力を抜く時間をもつことの価値を広めることを目的とする。

ONSENSEは同プロジェクトのアンバサダーに就任した。タマムラユウ（23）は「僕たちはバスタイムポッポスを通して、ぬくぬくとマイペースに活動しています。日々の疲れを癒やすお風呂の時間を、音楽を通して世界中へ発信していけたらと思います」と意気込みを語った。

アカリ（19）は、お風呂は「一番身近で平和な場所」だとし「1日で考えたことを整理して、リフレッシュして1日を終えることができます」と魅力を伝えた。

FRUITSZIPPERら有名アイドルグループを輩出しているアソビシステムから、新たなスタイルでの躍進が期待される。