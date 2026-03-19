アメリカの国家情報長官室が報告書で「中国は2027年までに台湾侵攻を実行する計画はない」と分析したことに対し、中国政府は19日、「台湾問題をどのように解決するかは中国人自身が決める」などとけん制しました。

アメリカの国家情報長官室は18日、世界の脅威に関する年次報告書を発表し、中国は現在、2027年までに台湾侵攻を実行する計画はないとの見解を示しました。

これに対し中国外務省の報道官は19日の会見で、「台湾問題をどのように解決するかは完全に中国人自身が決めることであり、いかなる外部勢力の干渉も許されない」などと、アメリカ側をけん制しました。アメリカの分析に対し反発した形です。

さらに報道官は、「中国に対する認識を正し、『中国脅威論』といった扇動を止めるべきだ」などと述べました。

またアメリカの報告書の中では、高市総理大臣の台湾有事をめぐる発言について「現職の日本の総理として重大な転換を示すものだ」と分析されていますが、中国外務省の報道官は、「国際社会はますます高市総理の発言の悪質な性質と影響を認識している」などと主張しました。