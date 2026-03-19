中東情勢が悪化し原油価格が急騰したこと受け、政府は19日から価格を抑えるための補助金を再開しました。



価格に反映されるまで1、2週間ほどかかると見られていましたが、県内のガソリンスタンドでは19日から値を下げて販売した店舗もありました。



柴田光太郎アナウンサー

「これまでにない値上がり幅、そして価格を記録したレギュラーガソリンですが、きょう午後、こちらの店舗ではレギュラーガソリン20円値下げしました」





3日前、今月16日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり190円80銭で史上最高値を更新。全国的にも価格が急騰していることから、政府は19日、ガソリン元売り各社への補助金の支給を再開しました。秋田市のこちらの店舗では、19日午前まで店頭価格1リットル183円で販売していましたが、補助金が支給された後の価格でガソリンを仕入れたため、午後から20円値下げし、163円で販売しています。「私がた消費者としてはうれしいですよね」「なんでこんなに急激なお金の乱高下があるのかがちょっと不思議だなって思うけどでも、今更ねどうにもなんないし、でもまあ安くなったからいいなと思うよ」森沢石油 森澤泰彦専務「日々状況が変わっていて皆さん不安に思われると思うんですけども、今のところですね油も安定して入ってきますし補助金もあって価格も抑えられてきますので、我々もそうですけれど日々情報に耳を傾けながら冷静でいる必要があるのかなと思います」この店舗では、次に仕入れをする来週半ばまでは同じような価格でガソリンを販売する予定ですが、その後は情勢によってやや変動する可能性もあるということです。店もわれわれ消費者も、ガソリン価格の乱高下に振り回されています。