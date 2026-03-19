NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

「織田が上洛している隙に尾張と美濃を攻められたのに」過去大河と一線を画す＜黒い家康＞に視聴者興奮

３月15日に放送された第十回「信長上洛」で上洛を果たした信長。

諸国の大名へと書状を出すと、画面にはよく知られた群雄たちの姿が映し出されます。

しかしその中に、＜謀神＞とも呼ばれたあの人の姿が見えなかったことに落胆した視聴者が少なからずいたようで…。

＊以下第十回のネタバレを含みます。

＜第十回のあらすじ＞

信長（小栗旬）はついに美濃を攻略、半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎（池松壮亮）の家臣となる。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

そんな中、足利義昭の使いとして明智光秀（要潤）が信長を訪ねてくる。さきの将軍を亡き者にした三好一族を討ち、上洛して義昭を将軍に擁立してほしいというのだ。

申し出を承諾した信長は、上洛の妨げとなる浅井長政（中島歩）に妹の市（宮崎あおい ＊崎はたつさき）を嫁がせ、和平を結ぶことに。

市は嫁ぐ前に、あることを小一郎（仲野太賀）に頼む。

上洛を果たした信長

今回のドラマにて、明智光秀の依頼を受けた信長は、足利義昭を奉じて上洛戦を開始。

六角勢や三好三人衆を打ち破ると、ついに上洛を果たします。

その功績をたたえる義昭。

信長に副将軍の地位を与えようとしましたが、これを固辞したため、義昭らは一抹の不安を覚えます。

一方で丹羽長秀に命じ、諸国大名へ「将軍へ拝謁するように」と記した書状を送りつけた信長。

天下一統

「諸国の大名たちに文は出したな？」と長秀に確認すると、続けて「これで分かるであろう。誰がこの信長の敵となるか」と伝えます。

すると画面には、書状を受け取った各国の武将たちの姿が。

最初に甲斐・武田信玄。続いて越後の上杉輝虎（のちの謙信）。

そして越前の朝倉義景、長曾我部元親、荒木村重、徳川家康らが次々に映し出されます。

それから画面が元に戻ると、長秀に「天下布武などつまらぬ。ただの通り道じゃ。わしはこの日の本を一つにする…。天下一統じゃ！」と言い放った信長。

再び義昭の不安な表情を映し出したところで、ドラマは幕を下ろすのでした。

視聴者の反応

上洛を果たし「天下一統」という野望を示した信長。そしてその野望に立ち塞がるであろう、よく知られた戦国の群雄たちが映し出されると、SNSでは興奮の声が相次ぎました。

しかしその一方で＜謀神＞とも呼ばれた知将・毛利元就の姿が登場しなかったことに落胆を覚えた視聴者も少なくなかったようです。

なお「三本の矢」の逸話でもよく知られる元就は、信長の上洛（1568年）当時、すでに晩年ながらも山陰・山陽にまたがる広大な勢力圏を築いており、まさに“天下人候補”と言える存在でした。

それだけにSNSでは「朝倉、武田、上杉、長宗我部が出てきて、毛利(この頃はまだ元就？)が出てこんのか」「上杉謙信が登場したので一抹の希望は得られたものの、毛利元就まで波及しなかったのが残念ポイント」「毛利元就出しても良かったような…。一応秀吉が関わる頃にはまだギリ生きてるし」「この面々が登場して、毛利元就が出ない！？この時期、中国を制覇した元就も健在で、信長からも連絡をとり、同盟関係となるのですが…」「ここまで集結すると、北条氏康と毛利元就と大友宗麟も欲しくなる」「毛利と北条を今回出さなかったのは、後のお楽しみってことなんやろな」といった声がみられていました。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。