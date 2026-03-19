PLAVEが、4thミニアルバム『Caligo Pt.2』を4月13日にリリースする。

（関連：【映像あり】PLAVE、前作から続くストーリーを描く4thミニアルバム『Caligo Pt.2』プロローグ映像）

PLAVEは本日3月19日午前0時、アーティスト公式SNSに今作の“Coming Soonポスター”とプロローグ映像を公開し、カムバックを予告した。公開されたポスターと映像によると、今作は4月13日18時に各種音源サイトを通じて配信開始され、音盤発売日は4月14日とのことだ。

本ポスターは、鮮やかな赤い背景に重厚感のあるアルバムロゴが際立っており、荒々しい質感のグラフィックが緊張感あふれる雰囲気を感じさせるビジュアルに。さらにプロローグ映像には、前作の3rdミニアルバム『Caligo Pt.1』のタイトル曲「Dash」のMVの続きとなるストーリーが盛り込まれている。

映像は、YEJUNの視点から見た世界から始まり、傷だらけで倒れているYEJUNを『MMMM』（ムメミム）が泣きながら見つめる様子が描かれている。その後、視点が切り替わり、廃墟となった都市と“Caligo”と対峙するHAMINの姿が映し出される。一方、YEJUNはグリッチ現象と見られる不具合を起こして姿を消したが、神秘的な空間で再び目を覚ます。続いて、YEJUNが光り輝く鉱石を握りしめながら空へ光を放つと、コンピュータに信号が接続されて扉が開くシーンが展開されていく。強烈な光が降り注ぐ中、新しいアルバムのロゴが出現し、映像は締めくくられている。

（文＝リアルサウンド編集部）