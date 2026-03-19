広場恐怖症のため沖縄、台湾には行けず 菅沼菜々が千葉で“鬼門”の今季初戦へ「みんなより遅れている感覚はある」

広場恐怖症のため沖縄、台湾には行けず 菅沼菜々が千葉で“鬼門”の今季初戦へ「みんなより遅れている感覚はある」