日本バレーボール協会（JVA）の川合俊一会長（63）は19日、海外出身の有力女子選手が日本国籍を取得する際に、担当者が虚偽の上申書を作成した問題についての「報告会」を行った。川合会長は、今回の件で関係者の皆さま、大変ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。会見を開くまでに至った経緯を自身の言葉で説明するとともに、書面でも配布した。

協会が報道陣に配布した資料は以下の通り。※「Field of Origin（FoO、所属国協会）」

調査報告を受けての対応について

第三者委員会報告

【時系列】

（第1フェーズ 本事案の契機、JVA 初動）

2022/6/24 当該選手所属チームからの支援依頼（帰化→代表選出）

2023/1/23 当該選手帰化申請

（第2フェーズ JVAの対応）

2023/2/14 所属チーム担当者と会長との面談 JVAとして帰化支援活動開始

2023/5 関係大臣事務所訪問

2023/6/23 FoO取扱い変更 FIVB理事会承認→7/5 HPにて公開

2023/7/20 帰化申請取り下げ

2023/9/21 FoO取扱い変更レギュレーション施行

2023/10/24 帰化申請(2回目)

2023/12/14 JVA本部長会議議事録に「帰化対策プロジェクトチーム」の記載

（第3フェーズレギュレーション変更、FoO変更不可を認識後の対応）

2024/3/5 当該選手側からの問い合わせにより、JVAとして当該選手のFoO変更不可を認識

2024/6/17 当該選手の帰化申請許可

女子選手は24年に日本国籍取得も、JVAが国際連盟の規定変更時の猶予期間を見落とすなど対応に不手際があり、代表資格を得られていない。

当該女子選手は18年から日本でプレー。代表入りを目指して国籍変更を決意も、オフに長期間、出生国に戻っていたことが障壁となっていた。上申書は国に特定の事情を説明するもので、複数関係者によると、事実と異なる内容で法務当局に提出されたとみられる。問題発覚当初、JVAはチームに署名、押印を求めたものの拒否されたため、上申書は提出しなかったとした。しかし、第三者委員会は「インテグリティーの観点から問題があった」と指摘。昨年6月に川合会長は給与を一部返納、これを作成したマーケティング本部長をけん責処分としていた。