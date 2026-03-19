負ければタイトルを失う危機に直面している、将棋の藤井聡太六冠。午後6時過ぎ、王将戦第６局に勝ち、防衛の望みを最終局につなぎました。

【写真を見る】【速報】藤井聡太六冠（23）が勝利 王将戦 第6局で防衛の望みつなぐ 決戦は大阪･高槻市

名古屋では、藤井聡太六冠に永瀬拓矢九段が2年連続で挑戦する、王将戦七番勝負の第6局がきのうときょう行われました。

2勝3敗で第6局を迎えた藤井六冠は、負けるとタイトルを失います。

2日目のきょう、名古屋の別の会場では大盤解説会が開かれ、約210人の将棋ファンたちがかけつけました。

「息子みたいな感じで応援したくなる」

藤井六冠の師匠、杉本昌隆八段もゲストとして登壇。将棋ファンたちは解説を楽しみながら対局を見守りました。

「息子みたいな感じで応援したくなる」

「（前の対局で）藤井六段が勝ったので、これは応援しなくちゃと」

「（藤井六段の対局を）だいたいいつも見ている。きょう負けると終わりだから、最終局までいってほしい」

注目の王将戦、第6局は午後6時3分に決着。負ければタイトルを失う藤井聡太六冠が、永瀬拓矢九段に103手で勝利。成績を3勝3敗のタイに戻し、防衛の望みを最終局につなぎました。

最終第7局は、3月25日から大阪府高槻市で行われます。