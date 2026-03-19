女優の北川景子（39）が、19日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演し、現在はまっていることについて語った。

18日に都内で映画「未来」（監督瀬々敬久、5月8日公開）の完成披露イベントに出席。共演する黒島結菜、坂東龍汰とともに番組の取材に応じた。

黒島が「私は編み物です。ここ数年、はまっています」と明かすと、北川は「私も手芸が凄く好きで」と続いた。

「私も手芸が凄く好きで、子供のためにいろいろカバン…結構ミシンが元々好きだった。今はぬいぐるみを作るのがすごい好きで、フエルトとか、ボアみたいな生地を使って、小さい鳥とかを今、作ったりしている」

きっかけは、子供たちと行く動物園だったという。「動物園とか行くと、これ欲しいあれ欲しいって、ぬいぐるみを欲しがるんですね、子供たちが。娘が凄くシマエナガが好きで、毎回シマエナガを欲しい欲しいって言うから、あれを作れたらいいんじゃないかと思って、作ったところからはまりました」と明かしていた。

すると坂東は、「僕もホント、羊の毛から刈って、羊毛を伸ばして糸を作って、マフラーを作るのにはまったりとか…」と、2人に合わせたような告白で続いた。黒島、北川から疑いの目を向けられると、坂東は「昔やってました」と、まさかの事実であることを断言。「小学生ぐらいの時に、（出身が）北海道だから、羊の毛を買って、その羊の毛をこうやって…。今思い出しました」と振り返っていた。

北川は16年にミュージシャンでタレントのDAIGOと結婚。20年に女児、24年に男児をそれぞれ出産した。