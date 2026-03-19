自身の思い描く競技人生のため、イランからの亡命を選択したサイード・モラエイ氏/Annegret Hilse/Reuters via CNN Newsource

（CNN）イラン生まれの柔道家サイード・モラエイ氏は、オーストラリアで開催された女子サッカーの国際大会「AFC女子アジアカップ」に出場したイラン代表チームの選手たちについて、帰国すれば殺害されたり投獄されたりする可能性があると考えている。大会中、選手たちは試合前に行われる自国の国歌斉唱を拒否していた。

2019年に自身も同様の決断を迫られた経験を持つモラエイ氏は、選手たちの身の安全を深く案じている。

「99％、いや100％と言ってもいいかもしれない。帰国したら身の安全を確保できなくなるのは間違いない」。モラエイ氏はCNN Sportsの単独インタビューでそう断言した。

「殺されるかもしれないし、投獄されるかもしれない。どうなるかは分からない」「彼女たちが政権と闘っている理由はただ一つ、自由のためだ」（モラエイ氏）

イラン代表の選手たちの安全を巡っては、彼女らが自国の保守系コメンテーターから「戦時中の裏切り者」と非難されたことを受けて懸念が高まっている。このような非難は3月2日に行われた韓国との大会初戦で、選手たちが国歌を斉唱せず沈黙を守ったことに起因する。

その後、現地のイラン人コミュニティーのメンバーは、選手たちが母国で迫害される恐れがあるとして、オーストラリア政府に介入を要請。選手たちの亡命を認めるよう強く求めた。

これを受け、代表チームのメンバー7人（選手6人とサポートスタッフ1人）が当初、人道ビザを取得してオーストラリアに滞在していた。

しかし15日現在の時点では5人が亡命申請を取り下げ、オーストラリアを出国している。

イランサッカー協会は出国したメンバーについて、残りのメンバーとマレーシアのクアラルンプールで合流する予定だと発表。数日中にもイランに帰国する見通しだと明らかにした。

インタビュー中にモラエイ氏はペルシャ語でメッセージを発信。当該の選手たちを「英雄」と称賛した。

「あなた方は勇敢だ。自らの未来と、自分が心から望むもののために立ち上がった」「近い将来、我々はイランの地で共に勝利を祝えるだろう」（モラエイ氏）

自由を選んだ5分間

モラエイ氏は、選手たちが体制と闘う中で味わった苦難を誰よりもよく理解している。自身も同様の状況に置かれた経験があるからだ。同氏によれば体制というものは、「常に政治のことしか頭にない」という。

モラエイ氏は19年、日本で開催された世界選手権の最中に亡命し、ドイツに渡った。イラン代表チームの幹部と対立したことがきっかけだった。

前回大会の優勝者だったモラエイ氏は、準決勝の試合を棄権するよう政府から指示を受けた。決勝に勝ち進めば、イスラエルの選手と金メダルを争う可能性がある。それを避けるための指示だったという。

イランのスポーツ選手は長年、あらゆる競技でイスラエル選手との対戦を禁じられてきた。イランがイスラエルの国家としての生存権を認めていないことがその理由だ。

モラエイ氏はドイツで亡命を認められ、その後モンゴル国籍を取得。直近の国際大会ではアゼルバイジャン代表として出場を果たしている。

苦渋の選択を強いられた19年の状況については、頭の中で常に国か家族かを考えていたと振り返る。それでも今は個人の思いこそが大切だと感じているという。

「たった5分の間に、人生を左右する選択をした」とモラエイ氏。「イランに戻っても、自分の目標を追求し続けることはできない。自らの人生と自由のために、別の国へ向かった」

あれから約7年、34歳になったモラエイ氏は現在ドイツで家族を築いているが、イランにいる母親との連絡は「非常に困難」だと語る。現在の政権下では特にそうだ。

最近の紛争勃発以来、母親には1日に5、6通のメッセージを送っているが、国内のインターネット遮断のため返信は一切来ないという。

父親には亡命後に一度だけ会うことができた。そのときは東京五輪で獲得した銀メダルを見せて、喜びを分かち合ったという。その父親は1年以上前に他界した。

今後母国に帰れる日が来ると思うかと問われたモラエイ氏は、少し間を置いてから「いつかは戻れると思う」と回答。帰国を望みながら果たせないまま亡くなった人も多いと打ち明けつつ、「自分は帰れると思う。これは自分の夢なので、前向きに捉えている」と語った。