ボートレーサー養成所の「第１３８期選手養成訓練修了記念競走」が１９日に行われた。「チャンプ決定戦」では５号艇の早川理稀（１９＝滋賀）がまくり差しで１着。滋賀支部では青木玄太（１００期）、沢田尚也（１２１期）に続く３人目のチャンプとなった。

１着でゴールしピットに帰投。同期の訓練生の拍手に迎えられた早川は感激の涙を流していた。「自分がチャンプになれると思っていなかったので…」。ただ、この言葉とは裏腹にレースぶりは計算づくだった。

唯一のゼロ台スタートとなるコンマ０７の踏み込みでスリット優勢に運ぶと「４番がへこんでいたので、これはまくり差ししかない」と狙い澄ました渾身ハンドルで艇団を力強く切り裂いた。バックでは競り合いとなるが、２Ｍで振り切って１着。「ボートレースに挑戦をするきっかけをつくってくれた両親に感謝したい」と涙ながらに言葉を絞り出した。

デビュー戦は５月９日に開幕するびわこ。「半年でＢ１に上がって、その後もＡ２、Ａ１と上がっていきたい。目標は馬場貴也選手」と話す時には涙も止まり、キラキラと目を輝かせていた。