BIGBANG・G-DRAGONからの影響で変化・プロの目線で修正した“あかぬけ術”「一番時間をかけているのはまつ毛」美女キャバ嬢のメイクポイントも解説【「Club蓮 上野」いのインタビュー】
【モデルプレス＝2026/03/19】キャバクラ「Club蓮 上野」で活躍するキャバ嬢・いの。インドアな生活、愛犬やゲームと過ごす休日、そして姿勢・ファッション・メイクに向き合う“あかぬけ習慣” 。加えて、ストイックな美容法や、意外な「車オタク」な一面まで。自然体で輝きを磨く彼女の日常に迫った。【インタビュー全2回の2回目】
【写真】BIGBANG・G-DRAGONからの影響で変化した美女キャバ嬢
― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
いの：基本的にはインドアなので、家で犬と遊んでいるか、サウナに行くか、ゲームをしたりYouTubeを観たりしています。
― ワンちゃんは何を飼われているんですか？
いの：ダックスフンド2匹と、チワワ1匹です。家では、犬と一緒にいられる状態でできることをして過ごしています。この間はペットも一緒に泊まれるところに旅行へ行ってきました。
― ゲームやYouTubeはどんなものを観るのでしょうか？
いの：YouTubeはゲーム実況を観ることが多いです。自分でもゲームをするのが好きで、「マリオカート」や「APEX」、「龍が如く」などをやります。特に「龍が如く」はシリーズ全部やっているくらい好きですね。ゲームは何も考えなくていいので、気が紛れるし癒やしになっています！
― 読者の中にはいのさんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝くいのさんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
「あかぬけた方法トップ3」
1．骨格改善で「姿勢」を直す
2．身につけるものを「シンプル」にする
3．自分に似合う「メイク」を研究する
1つ目は「姿勢」です。自分が巻き肩や猫背だと気づいて、骨格改善の整骨院に3ヶ月から半年ほど通いました。プロに見てもらって自分の癖を知り、意識して直すようにしたのが大きかったです。
2つ目は「身につけるものをシンプルにする」こと。昔はブランドの大きなロゴが入った服や、ごちゃごちゃした派手なものを身につけていたのですが、シンプルな方が品があるなと気づいて。BIGBANGのG-DRAGONさんのファッションに影響を受けて、引き算のコーディネートをするようになりました。
3つ目は「メイク」です。自分の肌の色味を知って、それに合うアイシャドウの色を使ったり、色々試して「この時ちょっと盛れてるな」というものを見つけていきました。最終的には、自分が自分を見て「可愛い」と思えるかどうかが一番大切だと思います。
＜その1：今日のメイク＞
一番時間をかけているのは「まつ毛」です。マツエクに「Foula」のクリアコーティングマスカラ美容液を塗って、束感を出しています。カラコンは、お店の暗い照明でも目がのっぺりしないように、光が入るデザインの暗すぎない色を選んでいます。
＜その2：今日のファッション＞
白、黒、グレーなどのモノトーンやデニムなど、とにかくシンプルでピタッとした体のラインが見える服が好きです。色物を取り入れるときは、服ではなくバッグや靴をピンクにするなど、全体で2色までにまとめるようにしています。
＜その3：美容法＞
朝起きたらジムに行って、傾斜をつけてウォーキングする「朝の有酸素運動」をしています。食事も気をつけていて、家ではお米などの糖質は控えて、納豆やキムチ、ヨーグルトなどの発酵食品を毎日食べています。あとは冷え性なので、お家にあるサウナドームで1時間くらい半身浴をして汗をかくようにしています。
＜その4：会話術＞
「やばい」「まじで」などの若すぎる言葉や、汚い言葉を使わないように気をつけています。言葉遣いが良くないと「若いな」と思われて、お客様に一線を引かれてしまうので。意中の男性と話す時も、自分の話ばかりせず、聞き役に徹する方がいいかなと思います。
＜その5：車オタク＞
車が大好きで、今はベンツのAMG GLB35に乗っています。音楽を聴きながらドライブするのが好きですね。車のイベントに行って色々なパーツを見たりもしますし、お客様とも車の話で盛り上がります。今年は走りを楽しみたくて、スポーツカーのトヨタ・86も買いたいなと狙っています（笑）。
「頑張りすぎない」という独自のスタイルで、ありのままの自分を貫くいの。一方で、ストイックな朝の有酸素運動や、自己分析を重ねた「あかぬけ」への努力など、美に対する探求心は決して怠らない。その飾らない自然体な魅力と、好きなものを全力で楽しむ等身大の姿こそが、彼女が惹きつける理由なのだろう。（modelpress編集部）
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【写真】BIGBANG・G-DRAGONからの影響で変化した美女キャバ嬢
◆オフの日はお家でリフレッシュ。愛犬とゲームに癒やされる日々
― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
― ワンちゃんは何を飼われているんですか？
いの：ダックスフンド2匹と、チワワ1匹です。家では、犬と一緒にいられる状態でできることをして過ごしています。この間はペットも一緒に泊まれるところに旅行へ行ってきました。
― ゲームやYouTubeはどんなものを観るのでしょうか？
いの：YouTubeはゲーム実況を観ることが多いです。自分でもゲームをするのが好きで、「マリオカート」や「APEX」、「龍が如く」などをやります。特に「龍が如く」はシリーズ全部やっているくらい好きですね。ゲームは何も考えなくていいので、気が紛れるし癒やしになっています！
◆いののあかぬけ方法ベスト3
― 読者の中にはいのさんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝くいのさんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
「あかぬけた方法トップ3」
1．骨格改善で「姿勢」を直す
2．身につけるものを「シンプル」にする
3．自分に似合う「メイク」を研究する
1つ目は「姿勢」です。自分が巻き肩や猫背だと気づいて、骨格改善の整骨院に3ヶ月から半年ほど通いました。プロに見てもらって自分の癖を知り、意識して直すようにしたのが大きかったです。
2つ目は「身につけるものをシンプルにする」こと。昔はブランドの大きなロゴが入った服や、ごちゃごちゃした派手なものを身につけていたのですが、シンプルな方が品があるなと気づいて。BIGBANGのG-DRAGONさんのファッションに影響を受けて、引き算のコーディネートをするようになりました。
3つ目は「メイク」です。自分の肌の色味を知って、それに合うアイシャドウの色を使ったり、色々試して「この時ちょっと盛れてるな」というものを見つけていきました。最終的には、自分が自分を見て「可愛い」と思えるかどうかが一番大切だと思います。
◆いのをさらに深掘り！5つのテーマ
＜その1：今日のメイク＞
一番時間をかけているのは「まつ毛」です。マツエクに「Foula」のクリアコーティングマスカラ美容液を塗って、束感を出しています。カラコンは、お店の暗い照明でも目がのっぺりしないように、光が入るデザインの暗すぎない色を選んでいます。
＜その2：今日のファッション＞
白、黒、グレーなどのモノトーンやデニムなど、とにかくシンプルでピタッとした体のラインが見える服が好きです。色物を取り入れるときは、服ではなくバッグや靴をピンクにするなど、全体で2色までにまとめるようにしています。
＜その3：美容法＞
朝起きたらジムに行って、傾斜をつけてウォーキングする「朝の有酸素運動」をしています。食事も気をつけていて、家ではお米などの糖質は控えて、納豆やキムチ、ヨーグルトなどの発酵食品を毎日食べています。あとは冷え性なので、お家にあるサウナドームで1時間くらい半身浴をして汗をかくようにしています。
＜その4：会話術＞
「やばい」「まじで」などの若すぎる言葉や、汚い言葉を使わないように気をつけています。言葉遣いが良くないと「若いな」と思われて、お客様に一線を引かれてしまうので。意中の男性と話す時も、自分の話ばかりせず、聞き役に徹する方がいいかなと思います。
＜その5：車オタク＞
車が大好きで、今はベンツのAMG GLB35に乗っています。音楽を聴きながらドライブするのが好きですね。車のイベントに行って色々なパーツを見たりもしますし、お客様とも車の話で盛り上がります。今年は走りを楽しみたくて、スポーツカーのトヨタ・86も買いたいなと狙っています（笑）。
「頑張りすぎない」という独自のスタイルで、ありのままの自分を貫くいの。一方で、ストイックな朝の有酸素運動や、自己分析を重ねた「あかぬけ」への努力など、美に対する探求心は決して怠らない。その飾らない自然体な魅力と、好きなものを全力で楽しむ等身大の姿こそが、彼女が惹きつける理由なのだろう。（modelpress編集部）
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