乃木坂46井上和、外出時は変装徹底 ファンとの遭遇に本音「気づいてもらえたら…」
【モデルプレス＝2026/03/19】乃木坂46の井上和が18日、「乃木坂46のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週水曜日25時〜）に出演。街中でファンに声をかけられることへの本音を語った。
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番組冒頭、井上は「ご報告しとかないといけないことがあるんですよ」と切り出し、以前の放送で語っていたテーマパークで偶然会ったファンに傘を借りたままになっていた件について言及。「もしその子がこの番組を聴いていたら名乗り出て」と呼びかけていたところ、実際に本人からメールが届いたそうで、「傘を本人に返すことができました」と無事に解決したことを報告した。
そのファンについて「超超超レアなんですよ」と語る井上。自身が極度のインドア派であることに加え、「外に出た場合でもちゃんと変装をするタイプなので、バレないんですよ。声をかけられることも多いわけじゃない」と明かした。
変装のこだわりについては、サングラスなどはせず「帽子を被ってマスクして、目元しか見えてない王道のスタイル」だと説明。変装をするという話をすると「声をかけられたくないのか？」と思われがちだという井上は「そんなこと無いんですよ。声かけられるといっちょ前に嬉しいんですよね（笑）」と告白。「『私も有名なのかな』と思えたりしちゃう」と、素直な喜びを語った。
さらに、グループ加入5年目を迎えてもなお「この世界で見たらまだまだ新人。私のこと知ってる人なんて正直居ないだろうって思う」と謙虚な姿勢を見せつつも、「そんな中気づいてもらえたら、正直調子に乗っちゃうんですよね」とユーモアを交えて本音を吐露した。
ファンへの対応についても「見つけたら声かけて。逆に私は声かけてほしいんですよ」と呼びかけた井上。特に嬉しい言葉として「『ラジオ聴いてます』って声かけられたら、そんなん嬉しいですよ」「外見を見て気づいてもらうのも嬉しいけど、そこで終わる人が多い。でも、『この人はラジオをやっている人だ』って（中身まで知ってくれているのは）超嬉しくないですか？」と熱弁した。最後には「良識の範囲内で声をかけてもらえたら嬉しいなと思います。ちょー喜ぶんで。『井上和喜んでいるな』って反応できると思います」と語った。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆井上和、ファンから借りた傘の返却を報告
番組冒頭、井上は「ご報告しとかないといけないことがあるんですよ」と切り出し、以前の放送で語っていたテーマパークで偶然会ったファンに傘を借りたままになっていた件について言及。「もしその子がこの番組を聴いていたら名乗り出て」と呼びかけていたところ、実際に本人からメールが届いたそうで、「傘を本人に返すことができました」と無事に解決したことを報告した。
◆井上和、街中で声をかけられると「いっちょ前に嬉しい」
変装のこだわりについては、サングラスなどはせず「帽子を被ってマスクして、目元しか見えてない王道のスタイル」だと説明。変装をするという話をすると「声をかけられたくないのか？」と思われがちだという井上は「そんなこと無いんですよ。声かけられるといっちょ前に嬉しいんですよね（笑）」と告白。「『私も有名なのかな』と思えたりしちゃう」と、素直な喜びを語った。
さらに、グループ加入5年目を迎えてもなお「この世界で見たらまだまだ新人。私のこと知ってる人なんて正直居ないだろうって思う」と謙虚な姿勢を見せつつも、「そんな中気づいてもらえたら、正直調子に乗っちゃうんですよね」とユーモアを交えて本音を吐露した。
◆井上和、遭遇時に言われたら嬉しい言葉
ファンへの対応についても「見つけたら声かけて。逆に私は声かけてほしいんですよ」と呼びかけた井上。特に嬉しい言葉として「『ラジオ聴いてます』って声かけられたら、そんなん嬉しいですよ」「外見を見て気づいてもらうのも嬉しいけど、そこで終わる人が多い。でも、『この人はラジオをやっている人だ』って（中身まで知ってくれているのは）超嬉しくないですか？」と熱弁した。最後には「良識の範囲内で声をかけてもらえたら嬉しいなと思います。ちょー喜ぶんで。『井上和喜んでいるな』って反応できると思います」と語った。（modelpress編集部）
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