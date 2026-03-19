鹿児島県教職員 【新規採用者一覧】令和8年2026

鹿児島県教育委員会は、2026年（令和8年度）春の教職員の人事異動を発表しました。この記事では新規採用者を掲載しています。

（それ以外の小学校、中学校、義務教育学校などの異動は別記事に掲載しています。）

教育庁には7人が採用されました。

教諭では、小学校に197人、中学校に13２人、義務教育学校に12人、高校に57人、特別支援学校の教諭に55人が採用されました。

養護教諭には29人、栄養教諭には3人が採用されました。

実習助手には8人、寄宿舎指導員には4人が採用されました。

事務職員では24人が採用されました。

「NEWS DIG」・「MBC NEWS」以外でこの記事を読んでいる方は、関連リンクや文中リンクから人事異動一覧を見られます。

【別記事】

【教育庁等 新規採用】小学校 新規採用の教諭中学校・義務教育学校 新規採用の教諭高校・特別支援学校 新規採用の教諭養護教諭、栄養教諭、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員の新規採用

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