鹿児島県教職員 人事異動2026【高校、中高一貫教育校、夜間中学、特別支援学校】異動名簿一覧「あの先生はどこへ」令和8年
【高校、中高一貫教育校、夜間中学、特別支援学校】異動名簿一覧「あの先生はどこへ」
鹿児島県教育委員会は、2026年（令和8年）春の教職員の人事異動を発表しました。
この記事では高等学校、県立中高一貫教育校、県立夜間中学、特別支援学校の人事異動を掲載しています。
校長、教頭、事務長、教諭等、実習教師等、寄宿舎指導員、事務職員等の異動を掲載しています。
校長新任は、高等学校では開陽、明桜館、鹿児島東、指宿、加世田、加世田常潤、川辺、伊集院、出水工業、大口、伊佐農林、国分、屋久島、奄美、喜界、徳之島、沖永良部、与論、国分中央です。
特別支援学校では、鹿児島聾、指宿特別支援、南薩特別支援、串木野特別支援、加治木特別支援、牧之原特別支援、中種子特別支援です。
「NEWS DIG」・「MBC NEWS」以外でこの記事を読んでいる方は、関連記事や文中リンクから人事異動一覧を見られます。高等学校、県立中高一貫教育校、県立夜間中学、特別支援学校の人事異動
（鹿児島県教育委員会から不掲載の依頼があった教職員等のお名前は掲載していません）
【別記事】▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 校長副校長・教頭事務長教諭等異動実習教師等、寄宿舎指導員、事務職員
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