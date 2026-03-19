鹿児島県教職員 人事異動【小学校・中学校・義務教育学校】の【教諭・事務職員】全校一覧「あの先生はどこへ」

鹿児島県教育委員会は、2026年（令和8年度）春の教職員の人事異動を発表しました。

この記事では小学校、中学校、義務教育学校の、【教諭等・事務職員】の人事異動を掲載しています。（しています。）

掲載順は鹿児島市教育委員会、各教育事務所管内の小学校、中学校、義務教育学校、教諭等の退職者、事務職員です。

鹿児島市教育委員会、鹿児島教育事務所、南薩教育事務所、北薩教育事務所、姶良・伊佐教育事務所、大隅教育事務所、熊毛教育事務所、大島教育事務所の各管内の順番で名簿を掲載しています。

「NEWS DIG」・「MBC NEWS」以外でこの記事を読んでいる方は、関連リンクや文中リンクから人事異動一覧を見られます。

（鹿児島県教育委員会を通じて不掲載の依頼があった教職員等のお名前は掲載していません）

【別記事】

教諭等異動 小学校 鹿児島市教育委員会教諭等異動 小学校 鹿児島教育事務所（日置市・いちき串木野市）、南薩教育事務所（枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市）教諭等異動 小学校 北薩教育事務所（阿久根市、出水市、薩摩川内市、さつま町、長島町）教諭等異動 小学校 姶良・伊佐教育事務所（霧島市、伊佐市、姶良市）教諭等異動 小学校 大隅教育事務所（鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町）教諭等異動 小学校 熊毛教育事務所（西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町）教諭等異動 小学校 大島教育事務所（奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町）教諭等異動 中学校 鹿児島市教育委員会教諭等異動 中学校 鹿児島教育事務所（日置市・いちき串木野市）、南薩教育事務所（枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市）教諭等異動 中学校 北薩教育事務所（阿久根市、出水市、薩摩川内市、さつま町、長島町）教諭等異動 中学校 姶良・伊佐教育事務所（霧島市、伊佐市、姶良市）教諭等異動 中学校 大隅教育事務所（鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町）教諭等異動 中学校 熊毛教育事務所（西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町）教諭等異動 中学校 大島教育事務所（奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町）教諭等異動 義務教育学校退職 小学校、中学校、義務教育学校の教諭等と事務職員

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