初演から29年。「牛山」という主人公に等身大の俳優・風間杜夫を重ねて、さまざまな役を演じてきた、ひとり芝居「カラオケマン」シリーズの最新作「カラオケマン さすらいヘルパー」が25〜29日に上演される。風間さんに意気込みを聞いた。

今も風間杜夫を突き動かす盟友つかこうへいとの愛憎の共存

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──前作の「ミッション・インポッシブル」では初の海外編ということで、牛山が部下を救出するためにマフィアと大立ち回りするなど、肉体的にハードな舞台でしたが。

「今回の牛山は引退した大女優の話し相手に雇われたホームヘルパーです。でも、彼女は認知症気味だから牛山へのリクエストがとっぴなことばかり。『ラ・マンチャの男』に扮したり、『ウエスト・サイド・ストーリー』のジョージ・チャキリスになって歌ってほしいとか。元大女優のお相手は大変なんです」

──風間さんにとって大女優とは誰？

「僕が子役時代には東映時代劇が全盛でしたから、お姫様女優で人気だった桜町弘子さん、大川恵子さん、花園ひろみさんなどですね。お三方とも僕は共演してます」

──同じ頃、「名犬物語 断崖の少年」という映画で主役を演じていますね。

「山犬と少年の絆を描いた児童映画で、雪解けの川に漬かるシーンがあるんですけど、あまりの寒さに震えていると、チーフ助監督が僕を抱えて熱いドラム缶風呂にじゃぶんと漬けて、また冷たい川に戻して撮影するという……今のコンプライアンス社会では無理ですよね。その助監督が後に『蒲田行進曲』でご一緒する深作欣二監督なんです。『おお、あの時の坊主か』と言われましたけどね（笑）」

毎日、酒・たばこを欠かさず

──酒・たばこ・麻雀は今も欠かさず？

「お酒はほぼ毎日。芝居の稽古初日は恒例の飲み会でしたが、スタッフと賑やかに飲んでいるともう果てしなく飲んじゃう。たばこはニコチン、タールを9割近くカットするというふれこみのパイプを使ってるので、1日40本吸っても実質4本。麻雀は午後1時から10時までと決めてます。夕方になるとお酒飲みながら。さすがに徹マンは無理ですけど」

──まるで大学生みたいですが、健康を保つ秘訣は？

「サウナですね。高校時代からサウナが好きで、プロレスの力道山が造った『リキパレス』が渋谷にあった頃、ウエートトレーニングは嫌いだけどサウナに入りたくて通っていましたから。自宅を新築する時にはサウナ室を造ったほど。僕にとってサウナはデトックス。ほぼ毎日使っています」

──このところ、立て続けにアングラ・テント芝居に出演していますが。

「つかこうへいさんから始まって、小劇場、新劇、商業演劇、ミュージカル、新派と制しましたから……。あとは歌舞伎と宝塚。宝塚は無理としても、歌舞伎はやりたいですね。新宿梁山泊のテント芝居でご一緒した中村勘九郎さんが『ぜひ出てください』と言ってくれたので、首を長くして待ってるんですけどね（笑）」

（聞き手=山田勝仁）

◆トム・プロジェクト「カラオケマン さすらいヘルパー」は25〜29日、新宿・こくみん共済coopホール/スペース・ゼロで上演。作・演出=水谷龍二。