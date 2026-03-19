スイス中銀 中東危機の発生を受け、外為市場における介入の準備態勢を強化
スイス中銀
中東危機の発生を受け、外為市場における介入の準備態勢を強化
経済見通し、今後数ヶ月のスイス経済の見通しは不透明
中東情勢に加え、通商政策の先行きも依然として不透明な状況が続いている
エネルギー価格の上昇により、短期的には多くの国でインフレ率が押し上げられると予想
経済予測
インフレ率
2026年 0.5％（前回予測：0.3％から上方修正）
2027年 0.5％（前回予測：0.6％から下方修正）
2028年 0.6％
GDP成長率
2026年 約1.0％（変更なし）
2027年 約1.5％
中東危機の発生を受け、外為市場における介入の準備態勢を強化
経済見通し、今後数ヶ月のスイス経済の見通しは不透明
中東情勢に加え、通商政策の先行きも依然として不透明な状況が続いている
エネルギー価格の上昇により、短期的には多くの国でインフレ率が押し上げられると予想
経済予測
インフレ率
2026年 0.5％（前回予測：0.3％から上方修正）
2027年 0.5％（前回予測：0.6％から下方修正）
2028年 0.6％
GDP成長率
2026年 約1.0％（変更なし）
2027年 約1.5％