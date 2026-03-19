スイス中銀
中東危機の発生を受け、外為市場における介入の準備態勢を強化
経済見通し、今後数ヶ月のスイス経済の見通しは不透明
中東情勢に加え、通商政策の先行きも依然として不透明な状況が続いている
エネルギー価格の上昇により、短期的には多くの国でインフレ率が押し上げられると予想

経済予測
インフレ率
2026年　0.5％（前回予測：0.3％から上方修正）
2027年　 0.5％（前回予測：0.6％から下方修正）
2028年　0.6％

GDP成長率
2026年　 約1.0％（変更なし）
2027年　 約1.5％