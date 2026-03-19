スイス中銀 中東危機の発生を受け、外為市場における介入の準備態勢を強化 スイス中銀 中東危機の発生を受け、外為市場における介入の準備態勢を強化

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スイス中銀

中東危機の発生を受け、外為市場における介入の準備態勢を強化

経済見通し、今後数ヶ月のスイス経済の見通しは不透明

中東情勢に加え、通商政策の先行きも依然として不透明な状況が続いている

エネルギー価格の上昇により、短期的には多くの国でインフレ率が押し上げられると予想



経済予測

インフレ率

2026年 0.5％（前回予測：0.3％から上方修正）

2027年 0.5％（前回予測：0.6％から下方修正）

2028年 0.6％



GDP成長率

2026年 約1.0％（変更なし）

2027年 約1.5％

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