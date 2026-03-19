将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第6局が18、19日の両日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で指され、挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に103手で敗れた。通算成績は永瀬の3勝3敗。3勝1敗とリードし、念願のタイトル奪取まであと1勝と迫る中での2連敗。藤井のタイトル戦6連続敗退中の永瀬は悲願に向け、最終局に望みをかける。

先手藤井、後手永瀬の対局。藤井の角換わりに対し永瀬は積極的に動いたが、手堅く応じた藤井が優位を築いた。藤井の飛車の成り込みや細かい技の連打に対し、永瀬も馬を作って抵抗。それでも藤井の落ち着いた指し回しを前に、黒星を喫し「詰めが甘かったかと思います」と唇をかんだ。

1日目終了時点で指した54手目△8八歩を「勝負手」と評した立会人の屋敷伸之九段（54）は「正直永瀬さんは何が悪かったかは分からない。結果として△8八歩は無理をしていた、ということになるかもしれません」と感想を述べた。

最終局となる第7局は今月25、26日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で指される。永瀬は「精いっぱい頑張りたい」と気持ちを切り替えていた。