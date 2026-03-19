「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１９日、尼崎）

３号艇の茅原悠紀（３８）＝岡山・９９期・Ａ１＝が３コースからのまくり差しで勝利し、今年２回目、通算では６７回目の優勝を１４回目のＧ１Ｖで飾った。２着には断然の人気を集めた１号艇の桐生順平（埼玉）、３着には池田浩二（愛知）が入り、３連単は３２００円（１２番人気）での決着となった。

尼崎市制１１０周年記念として行われたＧ１・尼崎センプルカップを制したのは赤いカポックの茅原だった。インの桐生がターンで流れたところを３コースからのまくり差しで１Ｍブイ際ぎりぎりに好旋回。桐生の猛追を２Ｍで振り切り、尼崎で初、通算では１４回目となるＧ１戴冠を決めた。

引き当てた９号機は２度のＶ歴がある優秀エンジン。２節前のＧ１・江戸川周年での準優戦ＦもあってＳこそ慎重だったが、自慢のスピード旋回で勝利を手にし「伸びが良くてそこは自信があった。えぐるようなターンをしたかった」と会心のレースを振り返った。

次節にはＳＧ・クラシック（２４〜２９日・蒲郡）が控えるが「ワッと言わせるレースをしたい」と自身３回目のＳＧ制覇へ虎視たんたん。春到来とともに茅原もアクセル全開で走り続けていく。