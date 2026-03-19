■第101回 日本選手権水泳競技大会 女子100ｍバタフライ 決勝（19日、東京アクアティクスセンター）

9月19日開幕 アジア大会（愛知・名古屋）41競技、460種目が実施、53競技会場 32年ぶりの日本開催

32年ぶりの日本開催となる愛知・名古屋2026アジア大会の選手選考を兼ねた第101回 日本選手権水泳競技大会が19日に行われ、女子100mバタフライで池江璃花子（25、横浜ゴム）が57秒49で優勝。惜しくも派遣標準の56秒93には届かなかった。

アジア大会では18年ジャカルタでは驚異の“6冠”でMVPを獲得、前回22年杭州では2つのメダル、3大会連続出場を狙う池江は100ｍバタフライに出場した。

予選は58秒49の全体2位で決勝に進んだ池江、トップは池本凪沙（23、TASC）の58秒34と0秒15の差。決勝の選手紹介では緊張した表情で入ってくると、コースを間違うハプニングで笑顔を見せた。

集中力を高めてスタートすると、前半50mは26秒57で折り返した。後半も75mまではスピードを落とさずに粘る泳ぎを見せたが、最後の10mで伸びが見られずに57秒49、派遣標準記録の56秒93には届かなかったが、優勝を果たした。レース後は「予選の泳ぎで気持ち的にも落ち込んでいた。自分を信じて、最後は浮いてしまったけど」とホッとした表情でレースを振り返った。

男子50mバタフライ決勝、予選では日本記録タイ記録の23秒06をマークした光永翔音（中央大）が決勝でも好スタートを切り、スピードに乗った泳ぎを見せた。最後の10mで失速してしまいタイムは23秒16、日本記録更新とはいかなかったが、優勝を果たした。光永は「日本選手権を優勝できて素直に嬉しい、（タイムを）落としてしまったのが自分の弱さ」と振り返った。

女子200m個人メドレー決勝では2大会連続出場の24年パリ五輪では400m個人メドレーで決勝進出、25年の水泳世界選手権では同種目で銀メダルを獲得した成田実生（19、明治大学/ルネサンスKSC金町）が2分10秒14で2位、フィニッシュ後は悔しさを見せていた。松本信歩（23、あいおいニッセイ/東京ドームＳ）が派遣標準を突破する2分09秒39で優勝した。

また、翼ジャパンダイビングカップの女子高飛込で金戸凜（22、日本大学/セントラルスポーツ）が合計351・45点で優勝し、アジア大会代表選考基準を満たし、初の代表入りに大きく前進した。

【日本選手権水泳競技大会1日目優勝者】

◆男子400m自由形

今福和志 3分45秒84（高校新）

村佐達也 3分45秒84

◆女子400m自由形

梶本一花 4分06秒61

◆男子100m平泳ぎ

大橋信 58秒67（日本新記録）

◆女子100mバタフライ

池江璃花子 57秒49

◆男子50mバタフライ

光永翔音 23秒16

◆女子200m個人メドレー

松本信歩 2分09秒39

◆女子100m背泳ぎ

白井璃緒 1分00秒20

◆男子100m背泳ぎ

竹原秀一 53秒66

