【横浜】お花、栽培キットをプレゼント！3連休の横浜エリアは魅力がいっぱい。

「GREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）」の開催まで、1年を切りました。2026年3月19日から22日まで、横浜市内で関連イベントが開催されています。

数量限定で花をプレゼント

20日から22日まで、市内3か所に思わず写真を撮りたくなるような「フラワースポット」が登場します。

（1）横浜駅

・20日...西口エリア（みなみ西口・幸川橋）

・21日・22日...東口エリア（はまテラス＝スカイビル・そごう横浜店2階ペデストリアンデッキ）

（2）BASEGATE横浜関内

（3）ランドマークプラザ3階

開催時間は11時から17時までです。なお、横浜駅東口エリアは11時30分から17時までとなっています。

横浜市観光協会公式SNSアカウント（Instagram、X、Facebook）をフォローのうえ、現地で撮影した写真を投稿した人は、お花を一輪もらえます。各日先着100人限定です。

お花は、「GREEN×EXPO 2027」公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」をあしらったオリジナルデザインのフラワーバッグに入れて渡されます。

さらに栽培キット缶「ペチュニア」がもらえる！

19日から22日までの期間、1929年に建てられた旧第一銀行横浜支店を活用した「BankPark YOKOHAMA」で、「花の港」特別展示を実施しています。開催時間は11時から17時までです。

また、会場では、横浜市観光協会の公式SNS（Instagram、X、Facebook）のいずれかをフォローすると、花の港オリジナル栽培キット缶「ペチュニア」がもらえます。各日先着100人限定です。

3月19日には、JR関内駅前に大型商業施設「BASEGATE横浜関内」がオープンしたばかり。没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」をはじめ、おでかけスポットとして注目を集めています。3連休を利用して、横浜エリアを満喫してはいかが。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）