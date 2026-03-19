自宅アパートの敷地内に乳児の死体を遺棄した罪に問われている43歳の女の初公判が開かれ、女は起訴内容を認めました。



検察は拘禁刑1年を求刑しています。



死体遺棄の罪で起訴されているのは、秋田市川尻御休町の無職佐藤寿子被告43歳です。



起訴状などによりますと佐藤被告は2020年5月、自宅アパートで子どもを出産。



貧血や疲労のため気を失い、目を覚ました時には乳児が死亡していました。





しかし、その後葬祭手続きを行うことなく敷地内にある物置小屋に放置し、死体を遺棄した罪に問われています。19日の裁判で佐藤被告は、起訴内容を認め弁護側もそれに同意しました。佐藤被告は動機について「子どもの父親が同居していた相手か浮気相手かわからず、同居していた男性に別れを告げられると思い、妊娠・出産を打ち明けられなかった」と述べました。また、5年半余りにわたって死体を遺棄し続けたことについては「いまの住まいや男性との関係を壊したくない思いから、定期的に消臭剤を取り換えて隠していた」と説明しました。検察は「犯行に及んだ動機が身勝手だ。埋葬を怠って死者の尊厳を傷つけた行動は強い非難に値する」と指摘し、佐藤被告に拘禁刑1年を求刑しました。一方、弁護側は「孤立状態で出産し、乳児の死亡に気付いたが誰にも頼ることができないままここまで来てしまった警察に自首して説明し反省もしている」と述べ、執行猶予付きの判決を求めました。裁判は19日で結審し、判決は来月7日に言い渡されます。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします